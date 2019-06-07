金門傳統建築匠師培訓 樂見新血投人

（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）金門縣傳統建築面臨修復能量不足問題，縣府建設處持續舉辦傳統匠師推廣教育班，第二期最近開訓，有15位學員參與，30歲以下者居多。建設處盼新血早日投入傳建維護行列。

金門縣政府建設處表示，現階段金門縣擁有4000多棟傳統建築，構成金門成為傳統建築風貌的文化重鎮。但許多古厝基於居住需求或產權問題，面臨改建或任其頹廢，導致傳統聚落的風貌逐漸隨時間消逝，寶貴的人文風采也難以永續保存。

建設處表示，雖然金門國家公園管理處及金門縣政府自民國90年起陸續投入傳統建築風貌的補助工作，透過經費補助鼓勵民眾針對傳統建築物進行修復，但縣內卻面臨到傳統建築修復能量不足或是修復人員欠缺傳統建築技能問題。

建設處副處長文水成表示，為解決傳統建築修復人員年齡老化的窘、厚境植傳統建築修復能量並累積專屬金門傳統建築修復技能，縣府擬定107至109的3年期計畫；這項計畫並獲教育部核定納入國立金門高級農工職業學校的推廣教育計畫。

第一期有20名學員受訓，14人成績及格，其中12人繼續參與第二期訓練，另有3人是業界實務工作者。第二期最近開訓，15位學員中有8人年齡在30歲以下。文水成表示，傳統匠師推廣教育班目的在為培訓有志於傳統建築修復的新血，樂見年輕人熱情參與。

傳統匠師推廣教育班第二階段進階課程規劃校內培訓90小時，校外實作990小時，總計1080小時。建設處希望15位具基礎能力的學員透過培訓計畫，充實學能，早日投入金門傳統建築維護行列。(編輯:孫承武) 1080607