花蓮咖啡飄香 推產業進軍國際

花蓮縣政府舉辦「洄瀾好咖‧啡您莫屬」咖啡評鑑及大師分享會，23日在台開新天堂樂園掀起熱潮。中央社記者李先鳳攝 108年6月23日

（中央社記者李先鳳花蓮縣23日電）花蓮縣政府舉辦「洄瀾好咖‧啡您莫屬」咖啡評鑑及大師分享會，今天在台開新天堂樂園掀起熱潮，縣長徐榛蔚希望花蓮咖啡成為花蓮文化一環，並將花蓮咖啡產業推向國際市場。

花蓮縣政府原住民行政處表示，活動現場最大亮點是來自巴拿馬精緻咖啡協會會長拉馬斯特斯（Lamastus），他是知名的咖啡莊園莊主，2018年以一磅咖啡豆賣出803美金高價知名。他這次參加活動分享巴拿馬咖啡產區特色，並擔任原農咖啡杯測師。

徐榛蔚感謝拉馬斯特斯提供花蓮在地咖啡農有很多創新想法，包括咖啡是一個高價值的產業，全球一年有高達450億美元的交易量，其中台灣就有25億美元的產值。

徐榛蔚說，花蓮咖啡產業已有百年歷史，花蓮舞鶴、中央山脈與海岸山脈獨一無二的天然氣候與土壤也相當適合栽種咖啡，希望花蓮咖啡成為花蓮文化的一環。她也預告，縣府將會有一系列的咖啡課程與活動，期待繼稻香、茶香之後，咖啡香也充滿花蓮觀光大城，變成花蓮人的日常生活文化。

花蓮縣政府原住民行政處長陳建村表示，花蓮原民種植咖啡豆約72公頃，每年產量約70公噸；藉此活動讓花蓮縣所有從事咖啡種植的夥伴知道所生產的咖啡豆優劣，能有改進空間。

陳建村說，透過專業杯測評鑑，能夠讓咖啡農得知自己產品的優缺點，也能經由巴拿馬咖啡大師傳承經驗，未來讓花蓮的咖啡豆站上國際、揚名世界。將於7月19到21日舉辦的花蓮縣原住民族聯合豐年節，部落生產的精品手沖咖啡也會在活動中提供民眾品嚐。（編輯：陳俊碩）1080623