接棒台東開箱 花蓮縣長徐榛蔚鴨箱寶藏亮點

（中央社記者張祈花蓮縣20日電）台東縣長饒慶鈴趕上開箱熱潮，以衝浪造型行銷台東，並點名花木蘭聯盟接棒，花蓮縣長徐榛蔚今天接力開箱，擺出「鴨」箱寶吉祥物、農特產品，也應景國家防災日，示範防震動作。

徐榛蔚今天在臉書貼出開箱文，感謝姊妹饒慶鈴邀約，搭上開箱熱潮，除了縣長小物外，也搬出紅面鴨吉祥物、花蓮文旦柚、稻米、蜜香紅茶等觀光農產品，趁機宣傳郵輪式列車、花園城市及直航班機等政績。

另外，也搭配國家防災日，應景示範防災動作，並放上救難人員制服、裝備致敬。不過，有眼尖民眾發現，縣長頭上有4包科學麵，縣府團隊透露，那是縣長跑行程的充饑食品，縣長特別喜歡這一味。

徐榛蔚接受饒慶鈴點名，文末不忘再次點名花木蘭聯盟還沒開箱的宜蘭縣長林姿妙，並加碼點名藍營女縣市首長，包括台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善及嘉義市長黃敏惠接力挑戰。（編輯：張芷瑄）1080920