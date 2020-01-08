北港特一號道路動土 徐國勇：參拜媽祖更便利

雲林縣北港鎮特一號道路8日舉行開工動土典禮，內政部長徐國勇（前）、民進黨籍立委蘇治芬（2排左3）等人出席，盼工程如期如質完工。中央社記者蔡智明攝 109年1月8日

（中央社記者蔡智明雲林縣8日電）營建署辦理的雲林縣北港特一號道路，今天動土。內政部長徐國勇表示，特一號道路為北港鎮主要聯外道路，可紓解市區車流，讓參拜朝天宮媽祖更便利。

北港鎮特一號道路，今天舉行動土典禮，預定111年完工。內政部長徐國勇、立委蘇治芬及前北港鎮長張勝智、北港朝天宮董事長蔡咏鍀都與會。

徐國勇表示，雲林北港朝天宮中外馳名，但北港沒有鐵路及高速公路通過，在每年農曆1月至3月的媽祖進香期，交通常打結，興建北港特一號道路，從民樂路東延到新德路，可大量紓解車流，未來到北港參拜媽祖，交通會更便利。

徐國勇表示，特一號道路總工程預算新台幣3.95億，全長1775公尺、寬40公尺，所有的管線全部地下化，路面沒有人孔蓋，中央分隔島與人行道都要種大量的植栽，完工後除了是北港鎮主要聯外道路，也是一條景觀大道。

蘇治芬表示，她在當縣長時，這條道路中央就核定了，從用地徵收到發包，花了6年的時間。她建議可將這條路從民樂路再延伸至164縣道，盼發揮更大的功效。（編輯：謝雅竹）1090108