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嘉市府洽公實名制 清明連假納骨塔禁止入內祭拜

最新更新：2020/03/24 16:46
嘉義市長黃敏惠24日宣布市府防疫新措施，將自25日起，民眾赴各辦公單位洽公需採行實名制，入場量測體溫、乾洗手也不可省略。（嘉義市政府提供）　中央社記者姜宜菁傳真　109年3月24日
嘉義市長黃敏惠24日宣布市府防疫新措施，將自25日起，民眾赴各辦公單位洽公需採行實名制，入場量測體溫、乾洗手也不可省略。（嘉義市政府提供）　中央社記者姜宜菁傳真　109年3月24日

（中央社記者姜宜菁嘉義市24日電）因應武漢肺炎疫情，嘉義市長黃敏惠今天宣布，嘉義市政府自明天起實施各辦公單位民眾洽公實名制，清明連續假期4月2日到5日市立納骨塔禁止入內祭拜，一律改為戶外祭祀。

嘉義市政府公告，從明天起進入市府洽公，除了於市府入口處需要量體溫、乾洗手之外，更將採取實名制，由各辦公單位登記洽公民眾的姓名、聯絡電話、進入市府的時間等。

另外，自3月中開始宣導與呼籲分流祭祖，今天再宣布清明連續假期4月2日到5日市立納骨塔禁止入內祭拜，一律改為戶外祭祀。

黃敏惠也呼籲，居家檢疫與居家隔離是非常重要的，好好照顧自己就是照顧這個城市，利人又利己。

嘉義市府為配合防疫工作並讓民眾安心，原定3、4月將舉辦的青年節活動、兒童節表揚大會、嘉義市運動會及中小學閱讀表揚活動都延期辦理。（編輯：唐聲揚）1090324

武漢肺炎持續延燒，中央地方各單位齊心防疫，嘉義市政府市務會議以往有35人參與，現在改為25人參與，且人與人皆需距離1公尺以上，開會人數精簡也降低群聚風險。後中為嘉義市長黃敏惠。（嘉義市政府提供）　中央社記者姜宜菁傳真　109年3月24日
武漢肺炎持續延燒，中央地方各單位齊心防疫，嘉義市政府市務會議以往有35人參與，現在改為25人參與，且人與人皆需距離1公尺以上，開會人數精簡也降低群聚風險。後中為嘉義市長黃敏惠。（嘉義市政府提供）　中央社記者姜宜菁傳真　109年3月24日
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