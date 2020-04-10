人流管制防疫 北市夜市自治會籲應視地點調整

（中央社記者劉建邦台北10日電）中央疫情指揮中心今天宣布，即日起夜市等處實施人流管制，攤商及消費者應全程戴口罩。台北市夜市自治會指出，多數攤商已戴口罩，至於人流管制，應視夜市所處地點調整作法。

中央流行疫情指揮中心下午宣布，即日起針對國家公園及夜市、寺廟等人潮密集公共場所實施人流管制。夜市、市場自治會等應依指揮中心發布的社交距離，提出總量管制計畫，包括規劃單一出入口、攤位間安全距離等。

對此，有台北市夜市自治會表示，一定配合中央政策，但也有自治會認為應視夜市所處地點規劃、調整作法。

華西街夜市自治會長鄭育青接受中央社記者電話訪問時說，人流管制防疫一定配合中央政策，夜市出入口有4個，台北市政府已允諾會派員到場幫消費者量體溫，目前攤商皆已戴口罩、提供酒精給消費者進行手部清潔，知名店家座位也設隔板，後續若有人潮，也會劃設地面標示，並建議疫情期間可降低營業稅協助業者。

寧夏夜市自治會則安排人力在夜市各出入口替消費者量體溫、噴酒精消毒及統計人數，店面座位也會有間隔。

南機場夜市自治會長林督欽對人流管制有不同看法，他說，夜市旁有住戶及多處出入道路，管制難度高，攤商皆已戴口罩、提供酒精供民眾消毒，知名店家座位也設隔板及地面標示，疫情爆發後，人潮確實減少。

士林老街商圈繁榮促進會理事長蘇文山表示，士林夜市共10多處出入口，管制難度高，應視各夜市所處地點調整作法，目前攤商都戴口罩、提供酒精消毒，且攤位每週消毒2次，加上消費者願意戴口罩，應可防疫，而疫情期間，逛街人潮減少，座位也不用區隔。（編輯：戴光育）1090410