柯志恩拋議題喊對手「接招」 陳其邁展市政成果固樁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨高雄市長參選人柯志恩（圖）19日透過自錄影片表示，進步的政黨對挑戰者提出的數據，應該回應表示看法，若數據對高雄不利，不應該就很「膝蓋式」認為這是看衰高雄。（柯志恩競選團隊提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年7月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩確診隔離期間，常透過臉書發表政策看法，掀起話題，維持選舉熱度。尋求連任的民進黨籍高雄市長陳其邁則持續安排視察市政建設行程，展現市政成果。

柯志恩結束COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診隔離1週，進入自主健康管理期，仍不便安排有非特定接觸的公開行程。不過柯志恩隔離期間不斷透過臉書發表對政策看法，包括反霸凌、社宅等議題，均掀起藍綠攻防，為選情增溫。

柯志恩今天透過自錄影片表示，進步的政黨對挑戰者提出的數據，應該回應表示看法，但不應該若數據對高雄不利，就很「膝蓋式」認為這是看衰高雄。

柯志恩說，不是要從高雄看高雄，而是要從全台灣、全世界來看高雄，她會持續透過不同管道提出政策，請目前執政的陳其邁「接招」，來個良性競爭，也歡迎指正，一來一往才能讓高雄更好。

柯志恩還說，她其實隔離第5天就已陰性，但未來1週仍要自主健康管理，不過她的工作未因此中斷，不停開會、視訊，之後也會跟團隊重新整理腳步，盼讓選戰節奏更快速精準，也會安排讓市民從早到晚都能看到她，讓更多人認識她。

陳其邁今天上午則安排視察旗山區南新社區關懷據點，他接受媒體聯訪時說，市政府是一步一腳印，不論是社宅興建，或日照中心、社區關懷據點等，都對市民生活非常重要。

陳其邁說，南新社區的阿公、阿嬤，感情幾乎像親人一樣，他今天要回來看看老朋友，也看看哪邊有需要加強服務的地方，這是市府重要的工作。

陳其邁也與據點的長輩親切互動、歡唱卡拉OK，還和最年長的107歲長者開心合影，並關心長者身體健康、疫苗接種情形及後續有無不適症狀。

陳其邁說，高雄東9區、大旗美地區是人口老化較快較高的地區，長輩的生活照顧，除了公部門據點中心的建立，市府也會全力與社區力量合作，由民間提供更多志工人力，或社會福利、醫療照顧、健康促進等服務。（編輯：黃世雅）1110719