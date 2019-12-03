美對24億美元法國貨祭懲罰關稅 未含葡萄酒

美國為報復法國對大型科技企業徵數位稅，2日揚言對價值24億美元的法國貨課徵最高100%關稅，包括瓷器、奶油和乳酪等。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國為報復法國對大型科技企業徵數位稅，今天揚言對價值24億美元的法國貨課徵最高100%關稅，涵蓋氣泡酒、乳酪和化妝品等消費品，但未含美國總統川普一再威脅鎖定的葡萄酒。

美國貿易代表署（USTR）先前發布報告指出，法國課徵的數位服務稅，懲罰到谷歌（Google）、蘋果（Apple）、臉書（Facebook）和亞馬遜（Amazon）等美國科技公司。美方因此決定，最快明年1月中起，對一系列法國貨品開徵懲罰關稅。

可能面臨美國提高關稅的法國貨清單，包括化妝品、瓷器、肥皂、手提包、奶油、氣泡酒和洛克福（Roquefort）、艾登（Edam）及葛瑞爾（Gruyere）等乳酪。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）發表聲明說，這項決定「釋出清楚訊號，對美國企業構成歧視和帶給美企過度負擔的數位稅制，美方將採取行動予以反制」。

法國今年稍早開始實施的數位稅，對在法國營運的企業若線上廣告和其他數位營收超過2500萬歐元（約新台幣8億4500萬），且在全球數位營收超過7億5000萬歐元（約新台幣254億元），就法國營收部分課徵3%的稅。

與此同時，川普即將在明天和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於倫敦會面。這次場合是北大西洋公約組織（NATO）高峰會。

萊特海澤今天還警告，華府正考慮對其他國家展開擴大調查，鎖定奧地利、義大利和土耳其實施的類似稅賦。

萊特海澤表示：「針對歐洲聯盟（EU）成員國的保護主義升溫，透過課徵數位服務稅或其他鎖定美國主要數位服務業者的措施，不公平對待美國企業，貿易代表署正考慮如何反制。」（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）1081203

美對法祭懲罰關稅 法國揚言歐盟將採強烈回應

（中央社巴黎3日綜合外電報導）美國揚言對部分法國貨品課徵高達100%關稅，以反制法國開徵數位稅懲罰美國科技企業。法國經濟部長勒麥爾今天表示，歐洲聯盟（EU）將對此做出「強烈」回應。

勒麥爾（Bruno Le Maire）告訴法國「古典音樂電台」（Radio Classique）：「我們昨天和歐盟連繫，以確認若美國施加新關稅，歐盟方面會有回應，且是強烈回應。」

華府宣稱法國課徵的數位服務稅刻意針對美國企業，因此昨天威脅對價值24億美元的法國貨品課徵最高達100%的報復關稅。

明年1月中起可能面臨美國提高關稅的法國貨品，包括化妝品、肥皂、手提包、奶油、氣泡酒和數款乳酪。美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）發表聲明說，這「釋出清楚訊號，對美國企業構成歧視和帶給美企過度負擔的數位稅，美方將採取行動反制」。

勒麥爾今天對古典音樂電台表示，美國的威脅令人無法接受。

他說：「美國對主要盟國之一法國或整體來說對歐洲採取那種行為，並不符合期望。」

美國不僅已和中國捲入貿易戰爭，美國總統川普還宣布恢復對阿根廷和巴西課徵關稅，因兩國操控自身貨幣匯率傷害到美國農民。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1081203