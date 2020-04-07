韓國居家隔離4.6萬人 政府擬以電子手環管控

（中央社首爾7日綜合外電報導）韓國居家隔離中人數逾4.6萬人，為防止再發生違反居家隔離狀況，政府正研擬強化管制方案，也不排除使用電子手環。

韓聯社報導，韓國中央應急處置本部防疫總括組長尹泰皓（譯音）今天表示，雖然大部分民眾都確實遵守政府居家隔離的規定，但仍有部分違法案例，政府正在研擬更多樣化的管控方案，包括透過固定電訪及不定時家訪確認隔離者狀況，也正考慮是否使用電子手環。

不過，將電子手環用於罪犯以外的一般民眾，可能產生人權侵害等問題，若須開發隔離專用電子手環，所需時間及費用也是問題。

韓國目前是以手機應用程式進行居家隔離管控，只要隔離者離開指定位置，就會發出警報。至今有67件、共75人違反居家隔離規定，警方已將其中6人移送檢方並建議起訴。

大檢察廳今天也表示，今後針對所有違反隔離措施者的判決，預計將求處徒刑等實際刑罰。

根據韓國6日下午6時統計，全國共有4萬6566人正在居家隔離，其中3萬6424人是因從海外返國而必須進行14天居家隔離。當局推估，最多可能同時有8到9萬人居家隔離。（譯者：廖禹揚/核稿：盧映孜）1090407