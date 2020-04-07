更多編輯台推薦新聞：
武漢即將解封 專家：無症狀感染者還有1至2萬
兩岸

武漢即將解封 專家：無症狀感染者還有1至2萬

公開信全文／6天湧入近1.2億 義籍神父呂若瑟為故鄉募款提前結束
生活

公開信全文／6天湧入近1.2億 義籍神父呂若瑟為故鄉募款提前結束

英國首相病重失能不常見 代理人無明文規定
國際

英國首相病重失能不常見 代理人無明文規定

專題／中國網軍4種模式 學者：裡應外合最難防
兩岸

專題／中國網軍4種模式 學者：裡應外合最難防

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

韓國居家隔離4.6萬人 政府擬以電子手環管控

最新更新：2020/04/07 14:19

（中央社首爾7日綜合外電報導）韓國居家隔離中人數逾4.6萬人，為防止再發生違反居家隔離狀況，政府正研擬強化管制方案，也不排除使用電子手環。

韓聯社報導，韓國中央應急處置本部防疫總括組長尹泰皓（譯音）今天表示，雖然大部分民眾都確實遵守政府居家隔離的規定，但仍有部分違法案例，政府正在研擬更多樣化的管控方案，包括透過固定電訪及不定時家訪確認隔離者狀況，也正考慮是否使用電子手環。

不過，將電子手環用於罪犯以外的一般民眾，可能產生人權侵害等問題，若須開發隔離專用電子手環，所需時間及費用也是問題。

韓國目前是以手機應用程式進行居家隔離管控，只要隔離者離開指定位置，就會發出警報。至今有67件、共75人違反居家隔離規定，警方已將其中6人移送檢方並建議起訴。

大檢察廳今天也表示，今後針對所有違反隔離措施者的判決，預計將求處徒刑等實際刑罰。

根據韓國6日下午6時統計，全國共有4萬6566人正在居家隔離，其中3萬6424人是因從海外返國而必須進行14天居家隔離。當局推估，最多可能同時有8到9萬人居家隔離。（譯者：廖禹揚/核稿：盧映孜）1090407

延伸閱讀
武漢肺炎／拒付費隔離 台女成韓國首位強制遣返外籍旅客韓國新增89例武漢肺炎 確診破1萬例韓國傳出武漢肺炎確診醫生死訊 韓聯社：誤報

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報