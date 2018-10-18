前南投縣長李朝卿涉收回扣 判刑定讞得入監

前南投縣長李朝卿被控藉莫拉克風災復建工程等案收取回扣，最高法院18日駁回部分上訴確定，李朝卿必須入監，但截至傍晚5時仍未能聯繫上李朝卿本人。圖為李朝卿7月間赴南投縣文化局看展。（資料照片）中央社記者蕭博陽南投縣攝 107年10月18日

（中央社記者蕭博文台北18日電）前南投縣長李朝卿被控藉災修復建等工程，向包商收取回扣、賄賂。二審認定他涉犯111罪，最高法院今天駁回其中8件回扣案的上訴而告定讞，李必須入監，其餘103案發回更審。

李朝卿被判刑確定的案件計有8件回扣案，犯罪所得為新台幣946萬元，8罪各判刑12年至14年不等，實際應執行刑將由檢方向法院聲請裁定，最高法院已通知檢方啟動防逃機制。

此外，李朝卿妻舅簡瑞祺雖非公務員，但藉縣長妻舅身分共同收取不法利益，最高法院今天駁回其中6件回扣案的上訴，各處11年2月至11年10月不等徒刑，其餘15件回扣、收賄案發回更審。

李朝卿被控在辦理縣府莫拉克風災復建工程等120多項工程時，向包商收取回扣。他在民國101年11月被檢調在辦公室，搜出裝有現金的茶葉罐遭收押禁見，102年被檢方起訴。

南投地方法院一審認定李朝卿犯罪事實包括96件回扣案、15件收賄案，共計111罪、不法所得1948萬元，判他徒刑30年、褫奪公權10年。

李朝卿不服上訴二審，台灣高等法院台中高分院二審改判他22年、褫奪公權10年。

案經上訴第三審，最高法院認為，李朝卿所涉8件回扣案的原審判決認事用法均無違誤，駁回上訴，其餘部分有事實認定記載不明、主文與事實矛盾等違背法令之處，因此發回更審。（編輯：方沛清）1071018