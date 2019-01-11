專門詐騙美加地區華人 犯罪集團躲墾丁被逮

（中央社記者蘇木春台中11日電）陳姓男子組成詐騙集團隨機打電話向美國、加拿大等地華人詐騙，集團平時以渡假旅館為據點，辦案人員昨天到屏東縣墾丁地區一處歇業民宿逮捕陳男等27人，訊問後以詐欺罪嫌送辦。

刑事局偵查第六大隊第六隊隊長王嘉華今天受訪表示，警方日前接獲民眾檢舉，指32歲陳姓男子組成詐騙集團，在國內四處流竄運作，且為躲避警方追查，常承租整棟豪宅式渡假旅館，機房成員集中式軍事化管理，若有成員未經同意，擅自外出者，即會遭到體罰。

案件經報請台灣台中地方檢察署指揮偵辦，警方查出，集團詐騙手法是隨機撥打電話，給居住於美國、加拿大地區的華人進行詐騙，一線假冒銀行客服人員、二線假冒國際刑警隊公安、三線假冒檢察官，誆稱被害人因涉金融洗錢犯罪，需監管帳號騙被害人匯款。

經蒐證數月，專案小組昨天兵分多路，前往屏東縣恆春鎮社興路一處歇業民宿搜索，查獲以陳男為首的詐騙集團等27人，並查扣犯案用電腦、手機70支、現金新台幣9萬4300元與毒品等贓證物。

警方發現，集團吸收成員多透過網路各類社群團體，以「高薪低工時」應徵工作廣告招募、遊說成員加入，警方提醒學生族群，寒假將屆，打工求職應提高警覺，避免成為共犯，警方訊問後也將陳男等27人，依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：翁翠萍）1080111