法國鬥牛犬闖派出所 員警腳鐐伺候防走失

一隻法國鬥牛犬日前闖進派出所，員警擔心牠到處亂跑發生危險，只好暫時先以腳鐐扣著項圈，經送到寵物店掃瞄晶片後順利找到飼主。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 108年10月21日

（中央社記者王朝鈺基隆市21日電）一隻法國鬥牛犬日前闖進派出所，員警擔心牠到處亂跑發生危險，只好暫時先以腳鐐扣著鬥牛犬項圈，經送到寵物店掃瞄晶片後，終於找到飼主。

警方今天表示，18日下午5時35分許，一隻法國鬥牛犬闖入基隆市警察局第三分局七堵派出所，員警陳怡潔細心查看犬隻身上特徵，發現配掛項圈，研判可能是附近居民飼養，經查詢後，近期也沒有民眾通報遺失鬥牛犬。

警方擔心牠到處亂跑發生危險，只好暫時先以腳鐐扣著鬥牛犬項圈，員警朱富民、林秉毅分頭逐戶向寵物店及住戶詢問，好在這隻法國鬥牛犬有植入晶片，經送到寵物店掃瞄晶片後順利為牠找到飼主。

飼主向警方表示，前飼主移民國外將這隻法國鬥牛犬送給她飼養，當天餵牠吃完飯後便到屋內整理物品，沒想到轉眼間就溜出屋外不見蹤影，所幸警方及鄰居熱心協助，才能很快尋回愛犬。

警方呼籲，為避免寵物走失，可幫貓狗植入晶片，或配掛腳環、掛牌，並標記聯繫方式，以便寵物尋獲時能立即聯繫飼主前來確認。（編輯：方沛清）1081021