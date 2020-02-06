居家檢疫者違規外出 桃園查獲3人依法裁罰

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園市政府警察局表示，從昨天到今天上午，分別有3名男子違反居家檢疫規定離家外出，警方追查確認3人違規屬實，已經依違反傳染病防治法送交衛生局裁罰。

平鎮分局副分局長陳怡誠表示，轄內2名曾在上個月下旬前往中國旅遊的男子，返台後遭列為居家檢疫對象，並由防疫中心透過智慧型手機進行追蹤，但在昨晚及今天上午分別出現訊號異常，隨即通報警政系統派員前往查處。

警方指出，今天中午才居家檢疫期滿的52歲邱姓男子，因為算錯時間，在昨晚與女兒外出用餐；另外，還有3天才居家檢疫期滿的64歲方姓男子則表示，實在是「憋不住了」，今天上午忍不住自行開車外出，但強調自己沒有下車。2人經警方調查均違規屬實，隨即依規定移交桃園市政府衛生局進行裁罰。

另外，楊梅分局表示，一名今天就可解除居家檢疫的33歲陳姓男子，昨天下午1時許，因為在家無聊竟外出到超商領錢，並騎機車前往中壢區購買遊戲光碟，雖然外出時全程戴口罩，仍然違反規定，警方獲報後立即派員要求陳男返回隔離住所。

由於3人都私自離家不理會居家檢疫作業，已違反傳染病防治法送交衛生局從重裁罰，將可處新台幣1萬元以上15萬元以下罰鍰。（編輯：李錫璋）1090206