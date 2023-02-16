新北4年火災件數下降逾27% 防宣隊為功臣

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新北市義勇消防總隊防火宣導大隊16日晚間表揚績優有功人員以及服務滿15年的資深人員，與會者一同開心合影留念。（新北市消防局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年2月16日

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市消防局表示，義消防宣隊今晚表揚績優與資深人員；隊員提升危機意識，宣導用火、瓦斯安全，幫老舊公寓裝住宅用火災警報器，4年來，平均火災件數下降逾27%，是防火功臣。

新北市義勇消防總隊防火宣導大隊今晚表揚績優有功人員，及服務滿15年的資深人員。

消防局表示，獲表揚者，土城防宣分隊長蕭雅慧曾獲111年消防署鳳凰獎；淡水防宣分隊員連美雪，熱心協助滬尾防災宣導主題館導覽，總協勤時數達1373小時，是宣導達人。

消防局透過新聞稿表示，永和防宣分隊員王見明，為永平國小退休教師，善用教師教學經驗，帶領分隊奪得新北市111年宣導影片競賽冠軍。

消防局說，防宣隊推動老舊公寓安裝住宅火災警報器，是降低火災發生率重要功臣，尤其更保障獨居老人等社會弱勢生命財產。4年來，新北市平均火災件數大幅下降超過27%，也是防宣隊成效。

消防局說，感謝義消防宣人員默默耕耘、無私奉獻及顧問團長郭進源、顧問曹永央等人長期支持與協助，隊員平時訪視宣導防火，更提升民眾防災知識與意識，有效降低災害傷亡。（編輯：方沛清）1120216