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開車載母落高雄南寮漁港 兒涉殺害直系血親罪嫌遭聲押

2024/3/25 23:55
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（中央社記者張已亷高雄25日電）高雄黃姓男子24日中午開車載母親於彌陀區南寮漁港落海，黃母送醫不治。橋檢今晚依殺害直系血親尊親屬罪嫌聲押黃男。

黃男與母親落海事件出現逆轉，橋頭地檢署今天會同法醫相驗，黃母死因初步研判為生前溺水，晚上偵查庭後，考量黃母生前未曾表明輕生意圖等因素，認為黃男行為致母於死，依殺害直系血親尊親屬罪向法院聲請羈押黃男。

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岡山警分局指出，黃男年約36歲於海軍服役，他24日中午12時23分載著年約70歲母親，行經彌陀區南寮漁港時落海；黃男被救起時頭部撕裂傷、意識清楚，但黃母經搶救不治，詢後將黃男依加工自殺罪嫌移送偵辦。

橋頭地檢署檢察官今天上午會同法醫至高雄市立殯儀館相驗遺體，下午複驗後，晚上7時許召開偵查庭，經約3個多小時調查後，檢方晚上10時許向橋頭地方法院依殺害直系血親尊親屬罪嫌聲押黃男。（編輯：陳正健）1130325

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