赫猛優質先發兄弟勝 恰恰天母主場終戰挑戰滿場

中華職棒中信兄弟隊本季天母棒球場最後主場賽事本週登場，吸引大批球迷進場力挺「恰恰」彭政閔，10日觀眾人數9792人，為本季天母棒球場例行賽觀眾人數第3高。中央社記者張新偉攝 108年8月10日

（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職中信兄弟隊今天在天母棒球場與富邦悍將隊交手，兄弟隊洋投赫猛7局優質先發，林智勝單場2打點、張志豪開轟，兄弟隊終場以8比1拿勝，為彭政閔天母告別系列戰搶下好彩頭。

兄弟隊本季天母棒球場最後主場賽事，球迷進場挺「恰恰」彭政閔，今天觀眾人數9792人，為本季天母棒球場例行賽觀眾人數第3高，明天兄弟與富邦悍將隊雙重賽，晚場賽事已經賣出8000張門票，彭政閔天母主場最終戰，有望挑戰滿場10000人紀錄。

彭政閔今天先發打第5棒、指定打擊，2局首打席敲出三壘方向滾地球出局，4局敲出安打，5局敲出中外野方向飛球出局，7局和8局打擊機會，都敲出右外野方向飛球出局，總計5打數敲出1支安打。

中職中信兄弟隊10日在天母棒球場與富邦悍將隊交手，兄弟「恰恰」彭政閔單場敲出1支安打、跑回1分，兄弟隊終場以8比1拿勝，也為彭政閔天母告別系列戰搶下好彩頭。中央社記者張新偉攝 108年8月10日

今天兩隊前3局都沒有拿下分數，兄弟隊4局靠著詹子賢安打開啟攻勢，陳子豪、彭政閔接連安打攻占滿壘，林智勝適時安打一棒送回2分，黃鈞聲再補上安打送回第3分。

兄弟隊5局靠著保送、陳子豪安打、投手犯規跑回第4分。8局張志豪敲出陽春砲，為個人本季第20轟，連3季全壘打數至少20轟，為中職本土第1人；兄弟再靠著接連保送、觸身球保送、安打、高飛犧牲打添分，單局拿下4分、奠定勝基。

兄弟隊先發投手赫猛今天表現亮眼，總計投7局被敲3支安打，投出5次三振、無失分，有效壓制對手打線，拿下個人本季第3勝，本季目前為止5場先發出賽，他越投越順，近兩場先發出賽都沒有責失分。

赫猛表示，雖然是第一次對悍將隊先發，但球團情蒐資料幫了大忙，隊友也會分享之前與悍將隊交手的經驗。至於近期先發出賽狀況漸入佳境，赫猛直言，身為職業球員，就是必須不斷的修正缺失，拿出好表現，對於台灣夏天悶熱的天氣，雖然不習慣，「但會咬著牙努力適應」。（編輯：謝雅竹）1080810

中職中信兄弟隊10日在天母棒球場與富邦悍將隊交手，投打都有好表現，陣中張志豪（前右）開轟，助隊拿勝，為「恰恰」彭政閔天母告別系列戰搶下好彩頭。中央社記者張新偉攝 108年8月10日

中職中信兄弟隊本季天母棒球場最後主場賽事這個週末登場，10日觀眾人數達9792人，11日有望挑戰滿場；許多球迷高舉看板力挺「恰恰」彭政閔，為他加油打氣。中央社記者張新偉攝 108年8月10日

中華職棒中信兄弟隊本季天母棒球場最後主場賽事這個週末登場，吸引大批球迷進場力挺「恰恰」彭政閔，10日觀眾人數達9792人，11日也有望挑戰萬人滿場。中央社記者張新偉攝 108年8月10日