武漢肺炎疫情衝擊 柔道奧運積分賽4月底前全停

（中央社記者龍柏安台北10日電）受到武漢肺炎疫情衝擊，國際柔道聯盟官網（IJF）宣布，直到4月底前所有2020柔道奧運積分賽將全部取消，其中包括俄羅斯、喬治亞以及土耳其的大滿貫賽與大獎賽。

依照柔道奧運參賽規則，需以IJF於5月25日公告的世界排名為依據，男、女各量級在奧運積分排名前18的選手，將可獲得奧運參賽門票，而主辦國日本在男、女共14個量級當中，都有一席保障參賽名額。

依照目前奧運積分排名，台灣男子60公斤量級好手楊勇緯，目前排名第9，以及在女子57公斤量級排名第10的旅日「柔道女王」連珍羚，都在參賽安全名單內。

IJF公告的新聞稿中，提到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在全球蔓延，到各國旅行與公開集會，都會帶來更多風險。

IJF提到，不幸地他們必須做出重大決定，來保護全球的柔道家庭，並遵守全球各地的安全措施，因此IJF執行委員會做出緊急決定，立刻暫停所有的奧運積分賽，直到4月30日為止。

依照IJF官網的行事曆，受到影響的比賽除之前已取消的摩洛哥拉巴特大獎賽外，還包括接下來俄羅斯葉卡捷琳堡大滿貫賽、喬治亞特比利西（Tbilisi）與土耳其安塔利亞（Antalya）2場大獎賽。

至於訂於5月8日至10日在亞塞拜然首都巴庫所舉辦的大滿貫賽，目前則將按照計畫舉行，這也成為奧運積分截止前的最後一場大賽，不過IJF沒把話說死，強調更多訊息將會在未來擇期公布。（編輯：張芷瑄）1090310