中職季前名單 自由球員目前球團僅註冊陳禹勳

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（中央社記者楊啟芳台北3日電）中職今天公布各隊新球季註冊名單，5支球隊都沒有註冊滿60人，去年底提出自由球員的4人中，目前僅樂天桃猿的陳禹勳被註冊；另外本季轉隊的胡金龍、林智勝等人有被註冊。

中華職棒本季將於4月2日開打，依聯盟規章規定，年度例行賽開始前30天，各球團須依聯盟公告的球團申請註冊日下午5時前，將所屬球員向聯盟申請註冊。聯盟昨天將文件收齊後，在今天整理各隊名單後公告。

申請註冊球員人數最低須達46人、最多60人，有註冊者才能在一軍出賽；沒有被註冊的選手，只要列為「合約所屬」，在8月31日前都可以轉為註冊選手。因此今天公布的名單中，各球團都註冊46至48名球員，其他都列為合約所屬球員。

去年底中職有4人宣告自由球員，包括中信兄弟官大元、樂天桃猿陳禹勳、富邦悍將陳鴻文與林益全，最終這4人都沒能成功轉隊，要與原球團談約。在這4人中，目前僅陳禹勳被註冊，其他3人連合約所屬都還沒被列進去，不過隨時都可以補列。

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另外，從悍將轉戰獅隊的胡金龍、從兄弟轉戰悍將的王勝偉、從兄弟轉戰味全龍的林智勝、從悍將轉戰味全的林威廷、從桃猿轉戰悍將的陽耀勳，都有被各球團註冊；從桃猿轉戰統一獅的吳丞哲、江國謙，以及從桃猿轉戰悍將的洪聖欽、詹智堯則是列為合約所屬。

在5隊中，僅味全龍隊有將洋將列入註冊名單中，去年就效力過味全的投手鋼龍、布里悍、伍鐸都已註冊，不過新洋砲鈦龍（Telvin Nash）和龍德力（Ronny Rodriguez）沒有被列在名單中。（編輯：張雅淨）1110303