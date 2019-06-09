王維中後援1局3上3下 防禦率仍是0

台灣旅美投手王維中9日在8局下登板投球，用三壘飛球、三振及左外野飛球，演出3上3下。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳台北9日綜合報導）效力奧克蘭運動家的台灣旅美投手王維中，今天在對德州遊騎兵的比賽中登板，第8局演出3上3下沒有失分，目前防禦率仍是0，不過球隊以1比3吞敗。

王維中在台灣時間5月26日升上大聯盟，並於5月29日本季初登板。6月6日王維中對洛杉磯天使中繼3局，僅被敲出1支安打無失分，還三振大谷翔平，一度有勝投機會，但球隊最終敗北，王維中與大聯盟首勝擦肩而過。

休息2天後，王維中今天在8局下球隊落後2分時登板投球，用三壘飛球、三振及左外野飛球，演出3上3下，其中三振馬札拉（Nomar Mazara）僅用3球。總計王維中投1局，沒有被敲出安打，送出1次三振，目前在大聯盟出賽5場、投7.2局，防禦率仍是0。

此戰第4局運動家的坎哈（Mark Canha）敲出陽春全壘打，幫助球隊先馳得點。不過5局下遊騎兵連敲3支安打，攻下1分追平比數後，秋信守遭觸身球，德西爾（Delino DeShields）擊出高飛犧牲打，取得2比1領先，6局下桑塔納（Danny Santana）敲1打點三壘安打，終場運動家以1比3敗北。（編輯：張雅淨）1080609