打開陸官員僵硬腦袋 陸委會：望北高市長同努力

（中央社台北16日電）針對上海市台辦主任李文輝擬赴中南部參訪引發爭議，陸委會今天表示，中共以「一中原則」作為交流的政治前提，限制我方人員赴陸，希望北高市長能一同努力，打開陸方共產黨官員僵硬腦袋。

中國大陸上海市台灣事務辦公室主任李文輝16日受邀來台參加台北燈會，陸委會認為僅是台北、上海城市交流，當事人僅限在台北活動。高雄市長韓國瑜呼籲，陸委會主委陳明通「應該把腦袋打開」。

對此，陸委會回應稱，中國大陸台辦官員到台灣進行專業交流，統計民國105年5月20日至今年1月，陸方省（直轄市、自治區）台辦正副主任計194團、225人次來台參訪。

陸委會指出，相對之下，海基會與陸委會人員除急難救助可獲准赴陸，一般交流非常困難。中共堅持以其片面設定的「一中原則」作為兩岸互動交流的政治前提，限制我方人員赴陸，導致目前兩岸官方交流不對稱、不對等。

陸委會強調，我方官員赴陸，受到重重限制；陸方台辦官員來台多半帶有政治目的，不宜讓他們大搖大擺，全台走透透，這是雙方禮尚往來的互惠原則。

陸委會指出，政府向來樂見對等尊嚴、符合規範的兩岸地方交流，也支持地方拼經濟。上海市台辦人員訪問台北市屬城市交流範疇，超越原本邀請範圍的巡遊行程都是橫生枝節。

陸委會表示，我方對於推動兩岸持續交流，展現了最大善意，希望維護兩岸關係和平穩定。李文輝主任等人若計劃赴高雄參訪，可以提出專業交流申請，陸委會樂觀其成，也會提供必要協助。

陸委會指出，相關縣市首長要先瞭解兩岸政策及交流規範，再做評論會更客觀公允；希望韓國瑜市長、柯文哲市長也能一同努力，打開陸方共產黨官員僵硬腦袋。

陸委會強調，若韓國瑜市長不清楚兩岸事務，陸委會此前拜會也表明願意協助。未來高雄市要與上海進行城市交流，陸委會樂觀其成，也將從旁協助。（編輯：林克倫）1080216