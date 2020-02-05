港府嚴厲防疫 中國大陸入境者須檢疫14天

（中央社記者張謙香港5日電）香港當局決定採取更嚴厲的措施來防止武漢新型肺炎蔓延，自8日凌晨起，所有從中國大陸入境的人包括港人、陸客和其他旅客都必須接受強制隔離檢疫14天。

行政長官林鄭月娥下午在記者會上公布了這項新措施，並同時宣布暫停啟德郵輪碼頭服務和成立港幣100億元的防疫和抗疫基金。

她說，鑑於香港出現了相信是本土感染的武漢新型冠狀病毒肺炎病例，病疫有可能在社區爆發，情況嚴竣，政府有必要進一步壓縮香港與大陸之間的人流。

她說，在聽取多名醫學專家的意見後，當局決定採取上述措施。

截至今天下午，香港共有21宗新型肺炎確診病例，其中3例患者在病發前的潛期內沒有外遊紀錄，這被視為本土感染個案，令當局憂慮疫症可能在社區爆發。

林鄭月娥並說，自1月30日至今，政府先後關閉了10個連接大陸的關卡，以壓縮人流，效果良好，現在經剩下開放關卡深圳灣口岸和港珠澳大橋口岸入境的人數，從之前的6萬多人下跌至2萬多人，且8成是港人。

她說，政府不能一刀切禁止港人往來兩地─即不能全面封關，但港人往來兩地人數仍然太多，有必要採取新檢疫措施。

林鄭月娥同時公布暫停啟德郵輪碼頭服務，原因是有郵輪旅客和船員感染了新型肺炎。

她同時宣布成立100億元防疫和抗疫基金，協助有需要幫助的行業。（編輯：張淑伶）1090205