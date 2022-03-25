國安法上路後 官員：外資未因此撤離香港

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（中央社記者張謙香港25日電）香港投資推廣署署長傅仲森（Stephen Phillips）今天說，外資並未因為港區國安法而撤離香港。

官方香港電台報導，傅仲森在該台電視節目受訪時說，去年海外及中國大陸駐港公司已增至超過9000家，創下新高。

他說，無論是本地、國際與大陸企業，去年在港成立的初創公司數目也創下新高。

他說，投資署去年協助了333家企業在港成立或擴張，而根據報導，同期間離開香港的公司只有5、6家。

傅仲森並引述聯合國貿易和發展會議前年公布的數據指出，香港是全球第三大吸引外商直接投資（FDI）的地方，僅次於排名前兩位的美國和中國。

他認為，多項數據顯示，港區國安法沒有令外資離港，反而是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情更加影響香港及全球經營環境。

他並說，外國對港區國安法的認知或因一些媒體報導而有頗多誤解，該署正努力打破這些迷思，糾正一些誇張或失實的報導。

香港於2019年中爆發「反送中」運動後，本地出現「港獨」思潮，北京方面其後推出港區國安法，港方則以本地立法形式在港落實執行。

網上資料顯示，港區國安法自2020年7月1日起生效後，至今年2月24日，已有166人因此法被捕。

港區國安法實施後，不少人憂慮這會導致外資撤港。（編輯：周慧盈）1110325