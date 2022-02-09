文化部修訂公共藝術設置辦法 經費增加1.5倍

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（中央社記者趙靜瑜台北9日電）文化部8日發布修訂「文化藝術獎助及促進條例施行細則」及「公共藝術設置辦法」，預期修法後每年公共藝術辦理經費可較往年增加約1.5倍，拓展公共藝術辦理多元樣貌。

文化部今天發布新聞稿表示，「文化藝術獎助及促進條例」從民國110年5月19日公布施行後，同時啟動各項法規命令修訂作業。

「文化藝術獎助及促進條例施行細則」修訂包含增修傳統文化藝術、文化藝術事業、文化機構及公共藝術等定義；增訂中央主管機關應於採購契約，明確規範為直接發生契約關係的勞務提供者，投保勞工職業災害保險。

「文化藝術獎助及促進條例施行細則」也規範政府機關（構）接受捐贈，需考量業務屬性及蒐藏宗旨；明訂辦理獎補助案，應強化評審結果及評審委員公開等的資訊透明，以及利益迴避相關規定。

文化部說明，「公共藝術設置辦法」的修訂依據「文化藝術獎助及促進條例」修法明訂，除了公有建築物之外，重大公共工程也須以工程造價1%計算編列公共藝術經費，大幅擴增公共藝術辦理經費。

修法過程中，文化部考量過往執行時有設置地點阻礙通行甚或安全疑慮、後續無維護經費等問題；以及文化資產工程與公共工程如地下水道、5G建置等，不適宜辦理公共藝術情形。

這次「公共藝術設置辦法」修訂增加因特殊事由經審議免辦理公共藝術，或辦理經費未達工程造價1%者，應將全部或剩餘經費繳納至基金或專戶的相關規定，期以穩健財源統籌辦理公共藝術及相關文化藝術事務。

文化部說明，經審議免辦理或辦理有剩餘的經費，規定應運用於公共藝術辦理與管理維護，以及1/4比例用於傳統工藝美術作品購藏、人才培育等，確保公共藝術經費的有效使用，並豐富公共藝術的多元面向。

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同時，為有效控管中央部會及所屬落實公共藝術辦理，屬中央及所屬興辦的公共藝術設置經費一律採預繳方式，依決標金額的工程造價計算，於決標後6個月內繳納，再依設置進度撥款。

文化部表示，隨著文化藝術多元發展、城市風貌及生活型態的轉變，文化治理及公共藝術辦理也不斷面臨新的挑戰，例如近年有採租賃辦理公共藝術設置，以提供民眾感受不同藝術樣態的方式，這次也一併納入辦法修訂。（編輯：張雅淨）1110209