松山文創園區2月入園人次破百萬 創開園新高

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228連假28日來到最後一天，松山文創園區統計，2月份入園人次截至27日已超過120萬，創下園區自2011年開園後新高紀錄。（松山文創園區提供）中央社記者王寶兒傳真 112年2月28日

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（中央社記者王寶兒台北28日電）今天是228連假最後一天，松山文創園區統計，2月份入園人次截至昨天已超過120萬，創下園區自2011年開園後新高紀錄，除了連假人氣影響外，日前台北燈會也吸引不少人潮。

松山文創園區現展出多檔IP展覽，包含「楓之谷M主題園遊會」、「玩玩兔米飛創意展」、「JOJO的奇妙冒險-十週年黃金之心特展」、「KEIGO家族快閃店」、「好想兔快閃店-三星報喜兔吉祥」及「愛情有（無）進展」，並串聯16個店家舉辦「潮冬感謝慶」活動。

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松山文創園區今天向中央社表示，園區在228連假4天期間，室內及戶外都有展覽及市集，北部溫度雖冷但天氣不錯，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後口罩解禁，民眾心理上可能比較放心，提升出遊意願，連假期間可見許多親子客及年輕客。

人潮也造就買氣，松山文創園區表示，228連假期間，園區文創店家銷售額也創新高，其中「松菸風格店家」2月銷售額突破新台幣300萬元，自2017年開業以來，創下單月歷史創新高的成績。（編輯：張雅淨）1120228