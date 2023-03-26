感念客家畫家何肇衢一生貢獻 客委會追頒旌揚狀

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（中央社記者張雄風台北26日電）客委會今天表示，資深畫家何肇衢為一等客家事務專業獎章得主，是台灣戰後第一代畫家典範，今年3月2日辭世，享耆壽92歲；為感念其一生為台灣繪畫藝術的貢獻，特地追頒旌揚狀。

客家委員會今天發布新聞稿表示，何肇衢是享譽盛名的客籍繪畫大師，今年3月2日辭世。客委會主委楊長鎮為表達深切哀思與敬意，於今天下午前往台北市第二殯儀館參加告別式，並頒贈旌揚狀，感念其一生對台灣繪畫藝術發展的貢獻。

客委會指出，何肇衢出生於新竹縣芎林鄉的客家農村，承繼父親繪畫的天分，就讀中學時受美術教師啟蒙，進入台北師範學校（今國立台北教育大學）藝術科就讀，後受聘於北師附小擔任美術教師直至退休。

客委會表示，何肇衢隨後主持「宜園畫室」指導社會人士繪畫，終身投入藝術教育，更擔任多屆客家美展籌劃委員及總顧問等職，並親自參展，鼓勵提攜年輕藝術家不遺餘力。

客委會指出，何肇衢的創作以油畫為主，受法國具象派作品、美國抽象表現主義與畢卡索作品影響，藝術風格除接觸世界繪畫潮流外，亦與「五月」及「東方」等現代畫會成員交流切磋。

客委會提到，何肇衢在5兄弟中排行第一，國內畫壇上有所謂的「何家班」，4名弟弟中就有3人從事與藝術相關的工作，二弟何耀宗與大哥一同考取台北師範學校藝術科，畢業後從事藝術教職，三弟何恭上為藝術圖書有限公司發行人，四弟何政廣曾任「雄獅美術」主編，後來創辦藝術家雜誌社。

客委會表示，何肇衢一生創作不懈，自1966年舉辦生平第一次個展起，至2021年11月，已累積辦理35次個展。

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何肇衢的作品獲獎無數，1957年作品「蘭芳山」獲第20屆台陽美展佳作，1958年作品「室內」獲第13屆省主席獎第3名，1959年作品「九份街景」、1960年作品「後街」與1961年作品「船」連續獲得第14至16屆省展第2名；1958年作品「後窗」、1959年作品「小孩與鳥」與1960年作品「田園」分獲第21至23屆台陽美展台陽獎。

客委會強調，何肇衢一生致力於繪畫藝術，留下許多珍貴作品，也提攜不少年輕的台灣後輩，是台灣戰後第一代畫家典範。（編輯：張雅淨）1120326