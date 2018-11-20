金融帳連33季淨流出 流出規模創5年新低

（中央社記者邱柏勝台北20日電）央行今天公布第3季國際收支，金融帳雖連續33季淨流出，但流出規模創5年新低，經常帳順差規模則創近4年新低。央行解釋，主因第3季外資大舉抽離台股，以及貿易順差衰退所致。

根據中央銀行統計，第3季經常帳順差140.4億美元，年減76.7億美元或35.3%，主因是商品貿易順差為163億美元，較上年同季減少74.4億美元所致。

央行主管指出，今年出口雖受惠於全球經濟穩健成長，但因基期偏高，僅較去年同季增加29.2億美元；進口受原油價格上漲、出口衍生需求增加及半導體設備投資購置回升等影響，較去年同季增加103.7億美元。

央行主管表示，台灣出口表現仍佳，經常帳順差規模創近4年新低，主因是國際原物料、油價上漲，導致進口金額增加，強調美中貿易戰尚未實質影響台灣出口表現。此外進口金額增幅高於出口，可能與廠商為因應美國明年將調高中國產品關稅、提前備料有關。

至於金融帳淨流出78.3億美元，雖連續33季呈現淨流出，但規模創2013年第3季以來的5年新低；累計流出規模3864.16億美元，折合新台幣約11.8兆元。

央行主管表示，第3季金融帳受外資抽離台股影響，非居民證券投資金額淨減少35.7億美元；而國際金融情勢動盪，「居民對外證券投資」僅淨增加115.7億美元，較第2季的154億元收斂，進而導致金融帳淨流出減少，僅78.3億美元，是近4年來首次未達百億美元。（編輯：林孟汝）1071120