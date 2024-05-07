環部：促進費專款專用並擬退場機制 不會綠色通膨

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（中央社記者張雄風台北7日電）媒體報導，產業憂心碳費與促進費同時徵收，可能會引發綠色通膨。環境部回應，促進費並非對所有產業徵收，且專款專用，並擬有退場機制，不會有綠色通膨情形。

環境部研議「資源循環促進法（草案）」，融入「廢棄物清理法」及「資源回收再利用法」，並新增源頭管理與綠色設計等規定，規劃徵收「資源循環促進費」。媒體報導，產業界若同時面臨碳費跟資源循環促進費的雙重負擔，會引發綠色通膨心理。

環境部資源循環署長賴瑩瑩告訴中央社記者，目前草案仍在研議中；現階段規畫將再利用的資源分級管理，如路基填料或製成固體再生燃料（SRF），環團認為這與「掩埋」和「燃燒」無異，因此要求更嚴謹的管理。

賴瑩瑩表示，擬將再利用產品劃分成高、低風險產品，並訂不同程度的管理方式。用於原料、材料，進行高質化處理的疑慮較低，但若是做為燃料、填土等，則需要嚴格把關。

循環署表示，促進費非全面徵收，僅就回收再利用缺乏市場競爭力且具資源循環利用必要性廢棄物，如未妥善去化致有嚴重污染環境之虞者，向其廢棄物產生者課徵，促進費並納入回收基金管理專款專用。

循環署進一步說明，若再利用產品去化無虞且具市場競爭力，草案將訂有減徵、免徵、優惠、抵減、退費、退場相關機制與配套措施，不會有綠色通膨情形。

資源循環署強調，已盤點促進費、廢棄物回收清除處理費、土壤及地下水污染整治費等收費對象，未來立法通過後不會有重複課徵情形，更不會有綠色通膨情形；未來將持續與各界充分溝通，交換意見，綜整考量後再行預告草案。（編輯：李亨山）1130507