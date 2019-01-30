聯發科去年每股賺13.26元 今年營收拚微增

（中央社記者張建中新竹30日電）手機晶片廠聯發科去年稅後淨利新台幣207.82億元，年減13.7%，每股純益13.26元。聯發科預期，今年營收將持平或微幅成長，毛利率以40%為努力目標。

聯發科下午舉行線上法人說明會，公布去年度營運結果。受各類消費性電子需求疲軟影響，聯發科去年第4季營收滑落至608.92億元，季減9.2%。

受惠有利產品組合，聯發科第4季毛利率38.9%，較第3季拉升0.4個百分點，稅後淨利37.52億元，季減45.4%，每股純益2.42元。

聯發科去年總營收2380.57億元，年減0.1%，毛利率38.5%，拉升2.9個百分點，稅後淨利207.82億元，年減13.7%，每股純益13.26元。

展望今年，聯發科執行長蔡力行表示，在2020年5G換機潮來臨前，2019年智慧手機市場成長不易，將強化產品組合，爭取市占率，並積極布局5G；5G系統單晶片(SOC)將於年底推出，期能抓住5G換機潮的商機。

至於成長型產品，蔡力行指出，物聯網產品比重約一半，電源管理產品比重20%至25%，特殊應用晶片(ASIC)比重約10%至15%，去年成長型產品業績成長2位數百分點水準，預期今年成長動能可望持續。

成熟型產品方面，蔡力行預期，今年業績可能隨著市場下降，不過，動態隨機存取記憶體(DRAM)壓力下降，對獲利正面。

蔡力行表示，第1季營收將隨著市場趨勢下滑，季營收將約487億至536億元，將季減12%至20%，不過，較去年同期則將平穩表現，今年總營收則將較去年持平或微幅成長。

包括5G、802.11ax與車用電子等新領域投資將開始貢獻業績，有利多元產品發展，蔡力行指出，今年5G與車用電子產品營收比重將約5%，2020年可望突破1成。

隨著產品結構改善效益持續顯現，聯發科第1季毛利率將約38%至41%，蔡力行說，今年毛利率可望持續改善，全年將以40%為努力目標。（編輯：黃國倫）1080130