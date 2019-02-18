美貨幣政策轉趨審慎 渣打銀：新興市場利多

（中央社記者邱柏勝台北18日電）美國聯準會（Fed）貨幣政策轉趨審慎，渣打銀行認為，這對新興市場是「利多」，美元可望走弱，有利風險性資產復甦，加上美中貿易爭端緩和，全球股市可望續漲。

渣打銀行財富管理處發布2月份全球市場展望報告，渣打國際商業銀行財富管理處負責人傅敏儀表示，美國聯準會今年至少升息一次的機率約為90%，市場已開始反映聯準會年底前可能降息的影響，可能拖累美元走勢，卻有利於風險資產復甦，對新興市場而言是利多，美國貨幣政策與全球其他地區的分歧不再擴大。

傅敏儀指出，隨著美國政策與全球重新接軌，美元有機會回吐去年的部分漲幅，美元走弱使得新興市場的金融狀況放鬆，同時鼓勵機構投資人將資金轉向新興市場資產。此時，中國推出更多支持經濟成長的措施，加上美中貿易衝突若持續緩和，將是股市續漲的關鍵。

因此，渣打銀行看好亞洲（日本除外）及美國股市，債券類別則仍看好新興市場美元政府債券（以美元計價的政府債券）。不過，由於全球成長走緩所引發的潛在風險仍不容忽視，且還有市場流動性收緊及地緣政治等風險干擾，「分散投資」仍相當關鍵。

傅敏儀觀察，近期看到資金回流新興市場的跡象。今年1月份流入新興市場的資金，創去年2月以來最多，聯準會延遲升息，可能加速新興市場的資金流入和股市反彈。

傅敏儀表示，新興市場債券隨著風險承受能力和資金流入增加而上漲，今年以來新興市場美元政府債券表現領先全球債券指數，且信用品質較成熟市場高收益公司債券更具優勢，因此新興市場美元政府債券依然是看好的債券類別。（編輯：鄭雪文）1080218