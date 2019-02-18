台灣國際水週9月登場 聚焦3大主軸

（中央社記者廖禹揚台北18日電）經濟部水利署今年首次攜手外貿協會舉辦台灣國際水週，9月將在台北登場，聚焦「淨水處理」、「前瞻水環境及5+2產業」及「智慧水管理」3大主軸，預期將吸引3000名買主到場參觀。

台灣國際水週9月26日至28日將在台北世貿一館登場，預計開放250個攤位，較過去於高雄舉辦的國際水展規模更大，即日起開放報名，5月31日前報名可享早鳥優惠。

今年也是水利署首次與中華民國對外貿易發展協會合作辦理台灣國際水週，水利署規劃舉行國際研討會，聚焦「淨水處理」、「前瞻水環境及5+2產業」及「智慧水管理」，邀請國際水協會（IWA）會員，以及印尼、泰國、新加坡等新南向國家與歐美日等先進國家參與。

規劃再生水（水處理）區、輸送儲存與配件區、綠色基礎建設區、終端淨水與飲用水區、流體自動化與控制區及水資源事業、公共工程及周邊服務區等6大展區，囊括上中下游完整產業供應鏈，打造全方位專業展示與交易平台。

外貿協會指出，為避免缺水造成經濟損失，許多國家投入開發新興水源、海水淡化、雨水貯集、廢污水處理回收再利用等技術，以有效提升整體供水穩定性與水質淨化，台灣前瞻基礎建設計畫也投入約新台幣2507億元在水環境建設上，商機不可小覷。（編輯：楊玫寧）1080218