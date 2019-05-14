萬年清競拍均價60.72元 5/16公開申購承銷價50元

（中央社記者潘智義台北14日電）萬年清普通股承銷案，採競價拍賣作業今天完成開標，最低得標價格新台幣59.52元，最高得標價格為67.20元，各得標單價格及其數量加權平均價格為60.72元。

工業用水及廢水高級處理工程廠商萬年清指出，此次競拍各得標單價格，及其數量加權平均價格為60.72元，高於最低競價拍賣承銷價格的1.3倍。本次辦理公開申購的承銷價格50元，公開申購張數為390張，公開申購期間為5月16日至5月20日，並於5月22日公開抽籤，預計於5月28日掛牌上櫃。

萬年清表示，因近年來拓展中國大陸、越南及印度市場效益顯現，今年營運成長態勢明確，本次投標情形相當踴躍，此次辦理上櫃前公開承銷1700張，其中1360張採競價拍賣已圓滿完成，合格件共877筆，合格投標量8151張，超額投標倍數高達5.99倍，已全部順利拍賣成功。

萬年清深耕工業用水及廢水處理領域超過20年，主要為國內外大型集團，目前工程實績涵蓋東南亞的越南、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國、東亞的中國、韓國、南亞的印度、拉美的尼加拉瓜、墨西哥、非洲賴索托及中東地區的以色列，了解各國法規的經驗為萬年清發展國際業務的優勢。

萬年清說，為拓展國際業務，自2017年起前往杜拜、印度、印尼及越南參展，推廣所擁有關鍵核心技術服務與新型設備製造販售能力，使業務服務範圍可以更為廣闊。（編輯：郭萍英）1080514