對印投資爆發 黃志芳：不只是美中貿易戰避風港

（中央社記者廖禹揚新德里16日電）外貿協會董事長黃志芳今天表示，美中貿易戰促使台商重新思考投資布局，對東南亞、印度投資趨於熱絡，但印度不只是避風港，而是原本就不可忽視的新興市場。

經濟部國際貿易局委託外貿協會辦理的2019印度台灣形象展今天在新德里登場，中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳接受媒體訪問時表示，今年形象展不只強調經貿與投資關係，若要長久發展，兩個國家彼此必須互相了解，因此也希望藉形象展拉近人民的距離。

黃志芳提到，去年台灣在印度投資金額高達3.6億美元，不只創下歷史新高，在歷年累積投資金額占比也超過一半，可以說是大爆發；黃志芳表示，印度每年經濟成長超過7%，是全球成長最快的經濟體，現在已經是全球第6大經濟體，加上人口結構年輕，相信這樣的成長態勢還會持續很久，台灣應把握參與印度的「盛宴」。

台印去年底更新投資保障協定，黃志芳表示，這對台灣投資者來說當然是一大鼓勵，展望未來，相信業者與政府都很希望能跟印度等重要經濟體簽署自由貿易協定（FTA），黃志芳說，印度媒體也相當關注此議題，相信政府也會一直朝這個方向努力。

近期因美中貿易展影響，台商新南向成為熱門議題，黃志芳說，台商當然會因此重新思考投資布局，也都了解中國大陸的工資、環保問題未來會越來越嚴重，因此對東南亞、印度的投資也變得熱烈，不過，印度「不只是美中貿易戰的避風港」，本身就是不能忽視的新興市場。

黃志芳說，台商相當看好電信、石化、工具機與機械及汽車產業，例如台灣主要出口到印度的工具機與機械產業，去年出口到印度成長6成，可以看出市場潛力，隨著印度經濟起飛，相關需求也會隨之成長，外貿協會也會與廠商並肩作戰。

外貿協會去年首次在印度舉辦台灣形象展，3天展期吸引1萬8000人次參觀，後續促成商機達1.2億美元，黃志芳說，希望今年參觀人次能突破2萬人次，商機也期望會比去年更高。（編輯：黃國倫）1080516