6都5月建物移轉近5年同期最佳 台中最熱絡

（中央社記者韋樞台北3日電）6都公布5月建物買賣移轉棟數合計約2.2萬棟，月增15%，年增8%，為近5年同期最佳。各縣市以台中市的4141棟最優，創近3年同期最高。房仲表示，上半年建物移轉量將為全年數量關鍵。

根據6都各縣市公布建物買賣移轉數量，台北市2743棟，月增22.4%，年增4.3%；新北市5598棟，月增17.2%，年增3.3%；桃園市3667棟，月增20%，年增8.8%；台中市4141棟，月增25.6%，年增13%；台南市2216棟，月增7.3%，年增1.2%；高雄市3626棟，月跌2.2%，年增15.7%；6都合計5月為2萬1991棟，月增15%，年增8%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，6都5月的買賣移轉棟數為2.2萬棟，年增8%，創下近5年以來的同期新高，4月房市熱絡交易亦帶動5月的移轉棟數增加，6都亦普遍月增與年增。

曾敬德指出，連續兩個月的移轉棟數創下近5年同期以來新高，代表今年3、4月的房市買氣最旺。主要是房價止跌後趨穩，加上遞延買盤回流刺激交易量回升，帶動今年的移轉棟數明顯回溫。

至於台中市房市移轉創2016年房地合一稅啟動後3年來新高。大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，台中市5月在北屯區及西屯區有交屋挹注，中古屋、新成屋市場持續增溫，因此拉高單月交易量。台北市也創近3年新高；桃園市則是近1年半來單月移轉量新高，新北市也創近1年單月新高點。

永慶房屋業管部經理謝志傑分析高雄移轉棟數已連續兩個月微減，顯示高雄房市在九合一大選後帶動的買氣逐漸轉為理性。他表示，高雄市5月交易量較去年仍成長15.7%，前5月交易量年增21.7%，皆居6都之冠，房市買氣仍是6都中相對穩健。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨分析，從買賣移轉棟數顯示今年不動產市場交易量成長顯著，但下半年將進入總統選戰，買方恐轉為觀望，因此上半年的交易量多寡將成為全年交易量的關鍵。

謝志傑表示，雖然6都房市交易量較去年升溫，但仍有變數影響房市發展，國際景氣部分除了美中貿易衝突更嚴峻，景氣前景混沌未明影響民眾購屋信心。

謝志傑認為，台灣房市本身新建餘屋創新高，隨著賣壓加劇的風險，未來恐將掀起價格戰，房市復甦力道也將走緩，預計下半年房市觀望氛圍將比上半年濃。（編輯：趙蔚蘭）1080603