電子股疲弱 台股量縮小跌

（中央社記者韋樞台北14日電）台股延續13日的跌勢，持續量縮小跌，跌破週線10575；電子股疲弱，傳產股成為資金避風港。法人表示，這兩天台股壓回，但賣壓不重，科技股仍將是下一波反彈主力。

台股下跌36.34點，收在10524.67點，成交值新台幣839.86億元。

蘋概三雄中台積電下跌，並收在全盤最低的236元，跌幅1.67%；大立光在紅黑間翻轉，收在3630元，跌幅1.36%，僅鴻海上揚，收在75.1元，漲幅1.21%。

傳產的水泥、塑化、營建、生化、玻璃、鋼鐵、觀光、汽車等類股撐住台股半邊天；油電類股受惠波灣油輪受攻擊，油價大漲，台塑化收在115元，上漲0.88%。

國泰證券期貨顧問處經理蔡明翰表示，6月最大的利多就是「利空的空窗期」。從6月以來，美國費半指數和納斯達克指數走勢強勁，帶動台灣科技股走高，這兩天台股走軟，主要也是費半拉高後壓回，但整體來看費半強勢未變，估計未來科技股仍將扮演台股反彈的主力。

蔡明翰說，先前台股上攻有量，但這兩天台股量縮小跌，未見明顯賣壓，估計下週起有機會反彈走高，但幅度不會太大，除非美中貿易戰不確定因素完全消除，市場才會明顯表態，屆時，避險資金將從傳產等非電子股移出，科技股將表現強勁。（編輯：鄭雪文）1080614