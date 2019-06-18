橙的採三進策略 擴大胎壓偵測器市占率

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）汽車零配件廠橙的今年採取三進策略，擴大胎壓偵測器（TPMS）市占率，並推動營運回到正常獲利軌道。

展望今年，橙的表示，續採取三進策略，包括布局全球TPMS利基型市場、研發新世代TPMS產品進攻全球售後維修（AM）市場、優化公司整體營運，擴大TPMS市場占有率表現，並推動營運逐漸回到正常獲利軌道。

橙的持續開發符合法令規範以及各品牌車廠需求的TPMS產品，也建立中國及德國業務團隊，執行市場開發與即時售後服務，公司續布局台灣、中國蘇州、德國及美國等地。

橙的今天在台中舉行股東會，由董事長許欽堯主持，會中承認2018年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，以及2018年虧損撥補案。

橙的去年全年合併營收新台幣3.74億元，本期綜合淨損0.23億元，每股稅後虧損1.09元。

去年橙的在AM、OEM業務的營收比重分別約75.55%和24.45%，來自歐美地區AM客戶包括SMP、MAK、Dorman等拉貨力道穩定，橙的也調整中國OEM策略方向，重心轉移至客車及重型卡車市場，利基型產品的大型車輛中國OEM客戶，去年下半年小量出貨。（編輯：郭萍英）1080618