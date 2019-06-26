台灣大拚節能減碳 通過SBTi審查

（中央社記者江明晏台北26日電）拚節能減碳，台灣大哥大董事長蔡明忠日前呼籲盼以3G、4G全台共網先行試驗，台灣大今天再宣布通過SBTi科學基礎減碳目標審查，成為亞洲第二、國內唯一獲國際認證的電信企業。

面對全球暖化與能源永續議題，台灣大哥大於今年6月通過科學基礎目標倡議組織（Science-Based Targets initiative, SBTi）審查，成為國內第一家非電子製造業、也是亞洲第二家獲此國際審查通過的電信科技公司，為實踐控制全球氣溫暖化2度C以內的目標，展現台灣大節能減碳、降低環境衝擊的最大決心。

SBTi是由CDP、聯合國全球盟約（United Nations Global Compact）、世界資源研究所（World Resources Institute, WRI）等組織共同設立，其倡議的科學基礎減碳目標 (Science Based Targets) 是以達成全球控制暖化趨勢在2度C之內的總碳排為基礎，藉由科學方法及權重計算方式，計算在全球碳預算的情境下，特定產業、特定公司合理的排放（減碳）額度。

根據SBTi網站資料顯示，截至今年6月底為止，全球共計586個企業向SBTi提交減碳計畫的承諾，但僅有3成9企業審查合格，其中，全球電信產業更只有11家企業通過，顯示碳管理是全球各大產業，尤其電信業的嚴峻挑戰。

台灣大董事長蔡明忠表示，台灣大全力促成2G、3G關站，已為台灣節能減碳帶來具體成效，緊接著5G即將釋照，將更戮力推動「電信管理法」5G網路基礎建設「共頻、共網、共建」政策，期望能以3G、4G全台共網先行試驗，有效控制資源及用電量的浪費、降低全台碳排量，引領產業共同為台灣、為地球盡最大努力節能減碳。

為此，台灣大積極回應聯合國SDGs、科學基礎目標(SBT)、氣候相關財務揭露(TCFD)等國際倡議，更制定SBT減碳路徑，並訂下範疇1、2在2030年碳排放較2016年減少30%，以及範疇3在2030年碳排放量較2018年減量15%的目標。（編輯：黃國倫）1080626