避貿易戰轉進越南 港韓中資成前3大投資國

（中央社河內7日電）美中貿易戰讓不少外資轉進東南亞投資，越南計劃與投資部最新公布數據顯示，越南今年上半年吸引外資總額達184.7億美元，其中，香港、南韓與中國是前3大投資國。

根據統計，今年前6個月，香港對越南投資金額達53億美元，排名第1，南韓與中國分別為27.3億美元與22.9億美元，分居第2和第3。

美中貿易戰去年開打以來，陸續有外商從中國撤資轉進東南亞，由於越南有低廉勞工、投資經營環境日益改善等優勢，加上經濟成長快速，成為外商首選目的地之一。

統計顯示，今年前6個月共有1723項外商投資案獲越南政府核准，金額達74.1億美元；另有628家已獲許可的外商申請擴大投資規模，增資總額為29.4億美元；另有外商出資約81.2億美元，購買投資信託。

根據統計，今年前6個月越南吸引外資總額達184.7億美元，較去年同期減少9.2%，但是赴越南申請投資案或擴大投資規模的外商家數卻大幅增加。

越南計劃與投資部表示，由於去年上半年有一些大型投資案，今年上半年雖然外商家數大幅增加，但沒有巨額投資案，所以今年前6個月外資投資總額低於去年同期。

今年前6個月，越南加工與製造業仍吸引最多外商投資，金額達131.5億美元；外商對不動產業投資金額達13.2億美元，排名第2；批發與零售業吸引10.5億美元的外資投資，排名第3。

越南台灣商會河內分會會長盧智生表示，以前香港和中國對越南投資金額從來沒有列在前5名，但是近期卻呈現大幅成長，從此可以看出港資和中資湧入越南逃避貿易戰的趨勢。

統計也顯示，今年前6個月投資越南的外資到位資金達近91億美元，年增8%。（編輯：林憬屏）1080707