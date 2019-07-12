台灣半導體奇蹟推手 陳良基不捨胡定華辭世

（中央社記者吳柏緯台北12日電）半導體大老胡定華昨天辭世，將他視為工作上重要導師的科技部長陳良基表示，推動青年創業就是受胡定華風範感召，胡定華當年掌舵RCA積體電路移轉計畫，讓工程師赴美受訓，更讓積體電路技術在台灣成真。

陳良基回憶，2001年他著手成立國立臺灣大學電子工程學研究所時，向胡定華請益，不但獲得許多寶貴的建議，而且胡定華還主動協助籌組諮詢委員會。陳良基表示，後來他接任工業技術研究院電子工業研究所所長一職，胡定華以第一任所長的身分，提供了不少的經驗與建言。

陳良基說，胡定華當年擔任RCA積體電路移轉計畫的掌舵者，一方面掌握在美受訓工程師的情況，一方面在台灣籌組團隊，讓積體電路的技術在台灣成真。前幾個月兩人碰面時，胡定華對於當年的細節都還記憶深刻。

憶及胡定華的為人，陳良基表示，胡定華具有紳士風度，凡事不居功，但要做事時卻當仁不讓。當年主動爭取台灣第一個IC計畫主持人的位置，並在外界不看好的情況下，帶領台灣走出IC產業的一片天。

陳良基提到，至今他致力於推動青年創新創業的政策，就是深受胡定華的風範感召。對於胡定華辭世深感不捨，但他相信，胡定華的精神會被後輩繼續傳承下去。

胡定華1943年1月於四川成都出生，小時候隨著父母到台灣，為台灣大學電機工程學士，交通大學工程碩士，美國密蘇里大學電機工程博士，美國史丹福大學管理科學碩士。

胡定華早年曾任教於交通大學，也參與工研院創建，及籌備國內兩大晶圓代工廠聯電與台積電。胡定華1990年創立建邦創業投資，曾任旺宏與合勤等公司董事長，目前仍為旺宏董事。（編輯：楊凱翔）1080712