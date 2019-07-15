國民黨總統民調郭台銘失利 鴻海小跌市值守1兆

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）國民黨總統初選民調結果出爐，前鴻海董事長郭台銘未能出線，郭台銘身兼鴻海董事，鴻海盤中股價跌幅收斂，小跌0.64%，市值力守新台幣1.07兆元。

國民黨8日至14日執行總統初選民調，今天上午8時進行總統初選民調資料拆封統計，10時40分國民黨舉行記者會宣布結果，韓國瑜為國民黨總統初選勝出者，郭台銘屈居第2，未能勝出。

國民黨總統初選共有5人角逐，包括前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中。

郭台銘目前身兼鴻海董事，鴻海今天早盤股價走弱，最低來到76.1元，跌1.93%，盤中股價跌幅收斂，來到77.1元，小跌0.64%，市值力守1.07兆元，成交量來到1.74萬張。

外資法人12日賣超鴻海2109張，三大法人賣超鴻海4721張，7月1日到12日外資法人累計賣超鴻海2萬83張，三大法人累計賣超鴻海2萬1170張。

鴻海6月自結合併營收新台幣3965.37億元，創歷年同期新高，第2季營收達1兆1605.41億元，也創同期新高。法人指出，鴻海第3季開始為旺季產品出貨準備。

郭台銘辦公室原本表示，在今天民調結果公布之後，預定在下午召開記者會。不過郭陣營轉述郭台銘表示，由於媒體一定有許多問題想進一步詢問，目前初選剛結束，需要沉澱思考，今日民調公布後會先發聲明，擇期再向媒體及國人報告。（編輯：趙蔚蘭）1080715