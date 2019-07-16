北市4座親水公園宅 4字頭房價相對親民

（中央社記者韋樞台北16日電）氣溫屢創高，親水公園頗讓人嚮往，房仲統計台北市前4月交易前十大親水公園周邊房價在4字頭的有4座公園，包括青年公園、北投公園、木柵公園和南港公園，環境清幽，房價相對親民。

永慶房屋根據實價登錄資料，觀察今年前4月台北市具有樹蔭、流水設施的知名親水公園周邊700公尺內成交資料，依照交易量排名為青年公園（82戶）、富民生態公園（70戶）、木柵公園（65戶）、北投公園（64戶）、榮星花園公園（45戶）、大安森林公園（42戶）、二二八紀念公園（31戶）、玉泉公園（31戶）、大湖公園（30戶）以及南港公園（27戶）。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，都會區居民對於公園的可及性遠比避暑勝地高，而且公園確實能有效幫助周邊環境降溫，加上流水設施的加持，讓公園周邊的居住環境更舒適。

今年前4月交易量最多的是萬華區青年公園，交易量達82戶，周邊平均房屋每坪約新台幣47.6萬元，年減約1.9%。謝志傑表示，青年公園面積24.44公頃，各種運動設施完備，流水設施則有蓮花池供民眾沿著池畔悠閒散步，另外還有室內游泳池，附有滑水道增添戲水趣味，而青年公園周邊多成交電梯大樓，未來捷運萬大線通車後，可望提升當地交通機能。

松山區民生社區內的富民生態公園，周邊房市交易量為70戶，今年前4月平均單價每坪約62.9萬元，年增4.7%。謝志傑說，富民生態公園擁有物種豐富的生態池，環境寫意清涼，適合大人小孩認識大自然、寓教於樂；周邊成交物件多以公寓型產品為主。

交易熱度第3的是文山區的木柵公園，今年前4月成交65件，周邊成交平均單價每坪約43.1萬元，房價與去年大致持平。謝志傑表示，約4公頃大小的木柵公園區內有大片榕樹林，環境清幽，親水環境包括游泳池及萃湖環湖步道，周邊成交產品則是電梯大樓與公寓型產品約占各半。

另外，房價最實惠的親水公園宅當屬北投公園，平均單價每坪約40.5萬元，年減5.4%；北投公園已接近山區，區域環境清幽，今年成交不少電梯大樓產品，套房型產品也頗為熱門。

南港公園邊今年前4月交易僅27件，平均單價每坪約48.7萬元，年增4.3%；謝志傑指出，成交較多物件在福德街、東新街的電梯大樓產品，還有少部分在玉成街、成福路上的公寓型產品。在福德街上成交的電梯大樓主要是南港花園社區，緊鄰南港公園與後山埤，社區居住環境清幽且單純。（編輯：張均懋）1080716