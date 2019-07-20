移動服務商機大 國光副董吳定發東京談台日合作

（中央社記者楊明珠東京19日專電）日本官民正推廣移動即服務（MaaS），認為移動產業商機龐大。「MaaS會議2019」今天在東京舉行，國光客運副董事長吳定發受邀談台日合作案例。

由日本提供IT運輸服務的公司WILLER承辦的「MaaS會議2019」今天在東京的產經大樓舉行，內容探討移動即服務（Mobility as a Service，MaaS）的現況與發展，包括活絡地方經濟的觀光MaaS、填補交通空白地帶的移動服務等。

日本觀光廳長官田端浩、三重縣知事鈴木英敬、絕景製作人詩步等人受邀出席。

來自台灣方面受邀出席的有駐日代表處副代表蔡明耀、經濟組組長周立、國光汽車客運公司副董事長，也是成運汽車製造公司董事長吳定發、國光汽車客運董事楊承羲等人。

WILLER公司社長村瀨茂高表示，移動產業正逢百年一度的變革期，在發展MaaS系統上有必要吸取海外的經驗並尋求合作，2017年WILLER與國光客運在台灣成立合資公司。

吳定發上台發表台日合作願景表示，國光與WILLER在台灣已設立合資公司，將以最快速度把MaaS系統導入台灣，服務台日旅客。

他說，成運汽車製造公司是國光客運的關係企業，為了發展MaaS系統，開發了3款巴士。包括12公尺長的低地板公車，已進入量產，年底第一批將上路營運。另外是7.2公尺的中型巴士，也是低地板設計，2020年第一季接受批量生產。3公尺長的觀光小巴，2020年第一季也接受批量生產。

他還說，國光與WILLER也特別把巴士的智能化與綠能化導入服務的系統中。

會後，吳定發在接受媒體採訪時表示，電動（EV）巴士對台灣來講很重要，因為政府有一項10年一萬輛EV巴士政策，再加上空污已成為社會跟政治議題，他認為EV巴士導入台灣，對台灣的社會與政治都很正面。

被問到社會高齡化、城鄉不均衡的情況下，交通導入MaaS系統會帶來什麼變化時，吳定發答說，其實在台灣利用巴士已很便利，MaaS系統是對於人口密度沒那麼高的都市和城鎮比較有幫助，而這個系統有其特色，那就是大眾運輸，部分運輸要開始改成小型化。

談到與WILLER的合作，吳定發說，在7、8年前就是舊識，3年前正式成立合資公司， 然後再推廣雙方的觀光旅遊和運輸工具的合作。WILLER對於運輸工具的設計有一些特別要求，3度派工程師到台灣視察機組結構的設計，已能接受。國光未來有部分載具將與WILLER一同在國際上推廣。

WILLER目前也放眼東南亞市場，有可能與台灣加強合作。吳定發說，這與國光南向的商業行為會做結合。拓展東南亞市場一事，國光和WILLER已各自發展多年，但有一部分會互相結合，台商在東南亞是人單勢孤，如果有日本的公司合作比較便利。

他說，台灣在IT、先進公共運輸服務（APTS） 和綠能上的系統整合都導入得差不多了，但最後是系統軟體的推廣上，日本比較強。

他認為，智慧交通最重要的是巴士，不管大、中、小型，最重要的是巴士加上IT和APTS系統，就是智慧交通，如果再與智慧都市結合的話，可快速推廣。

載巨工業股份有限公司執行長黃學正表示，各款巴士很快可發表，希望有計畫性做品牌。目前在討論的重點是全球末端的交通跟觀光的生活改變。

比如，一個人或公司可能沒錢租城市的店面，但可從外圍的城市開著這輛車進到人多的地方做服務，漸漸的，無人載具系統再加入的話，生活樣態就會變得更豐富。（編輯：劉學源）1080719

國光客運副董事長吳定發19日在東京舉行的「MaaS會議2019」表示，國光與日本WILLER合作，為了導入MaaS系統，開發3款巴士。（照片由國光客運提供）中央社記者楊明珠東京傳真 108年7月19日

國光客運為了導入MaaS系統，開發3款巴士，圖為3公尺長的觀光小巴，2020年第一季接受批量生產。（照片由國光客運提供）中央社記者楊明珠東京傳真 108年7月19日