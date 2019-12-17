駁用肺發電 經部：今年燃煤發電占比估低於45%

（中央社記者廖禹揚台北17日電）國民黨總統候選人韓國瑜陣營指蔡政府能源政策提高火力發電占比，引發空污惡化；經濟部今天回應，今年燃煤發電占比預估可降到45%以下，並在2025年降至27%。

韓國瑜競選辦公室日前於記者會中，指蔡政府2025年非核家園不缺電、不漲價承諾跳票，為避免缺電而提高火力發電占比，引發空污惡化。

經濟部今天發布新聞稿回應指出，過去燃煤發電占比多在47%以上，今年則有機會降到45%以下，未來預估將逐年下降，2025年降至27%；台電燃煤電廠空污排放總量，也由2015年約5.45萬噸，降至今年的3.28萬噸，約減少4成。

經濟部引述日前韓國瑜出席台中競選總部成立大會時稱18年前到中部時「空氣是甜的」說法，表示中火今年生煤用量可降至約1255萬噸，比2001年的1283萬噸更低，也較2014年減少500萬噸以上。

經濟部強調，台灣自去年7月持續保持6%以上備轉容量率，今年6月後更幾乎維持備轉容量率10%以上的供電無虞綠燈，確保穩定供電。電價部分承諾基本民生用電330度以下不漲、小商家1500度以下不漲，可以照顧民生、穩定物價及節約用電。電價公式也設有調幅限制及電價穩定機制，可以減少對企業及物價衝擊。（編輯：黃國倫）1081217