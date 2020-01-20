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立院三讀109年度中央政府總預算 小刪246億元
首頁 / 證券

台股豬年封關 抱股買盤推升指數收復5日線

最新更新：2020/01/20 12:46
台股20日豬年封關，雖受限農曆年長假效應追價意願不高，但仍有抱股過年買盤推升，盤中指數小漲約40點。中央社記者王騰毅攝　109年1月20日
台股20日豬年封關，雖受限農曆年長假效應追價意願不高，但仍有抱股過年買盤推升，盤中指數小漲約40點。中央社記者王騰毅攝　109年1月20日

（中央社記者江明晏台北20日電）美股週五收紅，再創歷史新高，台股今天豬年封關，雖受限農曆年長假效應追價意願不高，台積電權值股等漲跌互見，但仍有抱股過年買盤推升，盤中指數小漲約40點，收復5日線。

在美中簽署貿易協議及多數企業財報亮麗等利多加持下，美股週五收紅，再創歷史新高；歐洲股市也上漲，隨全球股市走揚。

台股今天震盪走高，至11時10分，台股加權指數來到12135.71點，上漲45.42點，成交值來到638.29億元，早盤高點至12151.42點，收復5日線。

觀察蘋概股今天上午走勢漲跌互見，晶圓代工廠台積電今天小漲1元，來到334元，漲幅0.3%。大立光來到4980元，跌幅0.1%，同為光學族群的玉晶光今天上漲19元，至591元，漲幅逾3%，鴻海上漲0.3元，至92.6元，漲幅0.33%。

市場傳聞，高通針對5G晶片降價，恐引發聯發科的現有客戶轉單或同步調低價格，侵蝕本季毛利率表現。法人表示，聯發科5G晶片效能與成本均優於高通，跟進降價的幅度與可能性不會太大，聯發科今天股價至421.5元，漲幅0.24%。

其他蘋概股如軟板廠台郡今天股價上漲2元，漲幅1.7%，至119.5元，載板廠欣興今天上漲逾2.3%，至44.25元。

中國武漢肺炎疫情擴大，相關防疫用品需求將成長，不織布大廠康那香今天股價跳空漲停至13.2元，南六股價也勁揚，盤中大漲逾7%，至143.5元。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，市場近期因為農曆年長假效應，觀望氣氛濃厚，且持續了一段時間，美股屢創新高，台股反映都不強，台積電也利多不漲，主因為外資心態保守，台積電已漲多、本益比偏高，而台股今天小漲主要來自有些想抱股過年的買盤進駐，但追價意願不高。（編輯：楊凱翔）1090120

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