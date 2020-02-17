武漢肺炎列法定傳染病 保險局：舊醫療險理賠從寬

（中央社記者劉姵呈台北17日電）武漢肺炎疫情持續升溫，台灣累計確診案例達20例，不少民眾關心舊的醫療險保單能否理賠。保險局表示，若舊保單將法定傳染病列除外責任，業者會採從寬方式理賠。

2019年冠狀病毒疾病疫情持續升溫，台灣衛生福利部疾病管制署已其列為第五類法定傳染病。根據中央流行疫情中心最新宣布，台灣累計至今確診案例已達20例，16日也出現首例死亡確診病例。

壽險業者表示，現行大部分醫療險，不論是實支實付型或是日額型，均已將法定傳染病納為保險範圍，可依約理賠，保戶若因確診就醫所衍生相關醫療費用，在保單條款約定的承保範圍內，保險公司應依保單條款約定給付保險金。

不過，有許多1998年以前投保的實支實付型醫療險，會將法定傳染病列為除外責任，引發許多民眾關注，若確診2019年冠狀病毒疾病、或是被要求居家隔離，過去買的舊醫療險保單，是否可申請理賠。

金融監督管理委員會保險局官員今天表示，若發現手上保單將法定傳染病列為「除外不保項目」，保戶也不要太過擔心，基於有利於被保險人考量，保險局已下令要求各家保險公司要給付慰問金，或採其他從寬方式處理。

目前像是國泰人壽、富邦人壽、中國人壽與康健人壽等壽險公司，秉持關懷保戶立場，已陸續公告將「從寬且不主張除外責任」或「從新從優理賠原則」，依照保單條款各項醫療給付項目約定，負保險責任，給予理賠。

這些壽險公司也表示，若因確診2019年冠狀病毒疾病而必須入住醫院的「負壓隔離病房」治療，會從寬依加護病房項目給付理賠金，保戶在出院時請醫師於診斷證明書加註入住「負壓隔離病房」的日期即可。

基於陪同保戶度過艱困時期，有不少壽險公司也陸續擴大醫療保障，如新光人壽、全球人壽與元大人壽均表示，不論新舊保單，都不主張除外責任，將依保障內容給予理賠。

不過，業者提醒，若保戶在染病期間被要求居家檢疫、居家隔離、自主健康管理等，則不屬於理賠範圍內。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：林孟汝）1090217