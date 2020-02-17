更多編輯台推薦新聞：
書摘／現代版官場現形記 還原吳音寧的北農風雲
文化

書摘／現代版官場現形記 還原吳音寧的北農風雲

影片／蝗蟲為何群聚？東非蝗災5大重點一次看
國際

影片／蝗蟲為何群聚？東非蝗災5大重點一次看

影片／看齊Kobe曼巴精神 詹姆斯隊明星賽逆轉勝
運動

影片／看齊Kobe曼巴精神 詹姆斯隊明星賽逆轉勝

專題／去年就發現疫情苗頭 台廠中衛備戰守住一片天
產經

專題／去年就發現疫情苗頭 台廠中衛備戰守住一片天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
防疫酒精本週健保藥局開賣 每瓶300毫升40元
首頁 / 產經

武漢肺炎列法定傳染病 保險局：舊醫療險理賠從寬

最新更新：2020/02/17 15:17

（中央社記者劉姵呈台北17日電）武漢肺炎疫情持續升溫，台灣累計確診案例達20例，不少民眾關心舊的醫療險保單能否理賠。保險局表示，若舊保單將法定傳染病列除外責任，業者會採從寬方式理賠。

2019年冠狀病毒疾病疫情持續升溫，台灣衛生福利部疾病管制署已其列為第五類法定傳染病。根據中央流行疫情中心最新宣布，台灣累計至今確診案例已達20例，16日也出現首例死亡確診病例。

壽險業者表示，現行大部分醫療險，不論是實支實付型或是日額型，均已將法定傳染病納為保險範圍，可依約理賠，保戶若因確診就醫所衍生相關醫療費用，在保單條款約定的承保範圍內，保險公司應依保單條款約定給付保險金。

不過，有許多1998年以前投保的實支實付型醫療險，會將法定傳染病列為除外責任，引發許多民眾關注，若確診2019年冠狀病毒疾病、或是被要求居家隔離，過去買的舊醫療險保單，是否可申請理賠。

金融監督管理委員會保險局官員今天表示，若發現手上保單將法定傳染病列為「除外不保項目」，保戶也不要太過擔心，基於有利於被保險人考量，保險局已下令要求各家保險公司要給付慰問金，或採其他從寬方式處理。

目前像是國泰人壽、富邦人壽、中國人壽與康健人壽等壽險公司，秉持關懷保戶立場，已陸續公告將「從寬且不主張除外責任」或「從新從優理賠原則」，依照保單條款各項醫療給付項目約定，負保險責任，給予理賠。

這些壽險公司也表示，若因確診2019年冠狀病毒疾病而必須入住醫院的「負壓隔離病房」治療，會從寬依加護病房項目給付理賠金，保戶在出院時請醫師於診斷證明書加註入住「負壓隔離病房」的日期即可。

基於陪同保戶度過艱困時期，有不少壽險公司也陸續擴大醫療保障，如新光人壽、全球人壽與元大人壽均表示，不論新舊保單，都不主張除外責任，將依保障內容給予理賠。

不過，業者提醒，若保戶在染病期間被要求居家檢疫、居家隔離、自主健康管理等，則不屬於理賠範圍內。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：林孟汝）1090217

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報