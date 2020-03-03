鴻海首季獲利受疫情影響小 上半年業績拚持平

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）鴻海董事長劉揚偉表示，首季疫情對獲利影響小，在可控範圍，上半年業績有機會較往年持平，今年業績成長幅度可能較原先預期微幅下修。

鴻海今天下午舉行電話法人說明會，展望第1季營運表現，劉揚偉指出，第1季消費暨智能產品、企業產品和運算產品，業績表現可能較去年第4季下滑15%以上，較去年同期減少15%以上，元件和其他產品可能季減15%以上，較去年同期減少10%以上。

劉揚偉指出，以前常說5月和6月是「五窮六絕」，現在是「二絕三窮」，看來今年第1季業績表現可能如同往年的第2季，今年第2季表現可能像是往年的第1季。第2季預期有第1季訂單遞延的作用。

展望上半年，劉揚偉預期，業績有機會較往年同期持平。武漢肺炎疫情對首季獲利或有部分影響，但影響在可控範圍，不過今年第1季營業利益率可能受到疫情影響。

展望今年營運，劉揚偉預估，今年成長幅度可能會相較於原先預期微幅下修。

在毛利率改善部分，劉揚偉重申，集團規劃到2025年毛利率到10%的長期方向目標不變。

武漢肺炎疫情影響鴻海中國大陸廠區復工，劉揚偉表示，客戶和地方政府一起幫助共渡難關，費用可能由三方分攤，包括人員招募、運送、特別防疫措施等。

觀察需求面和供應鏈，劉揚偉指出，目前看來疫情在全球還沒有這麼大影響，供應鏈有相關單位協助，幫助中小企業供應商復工復產，他認為供應鏈供貨問題不大。

在零組件價格部分，劉揚偉表示， 一般記憶體產品價格改變不大，被動元件MLCC有些公司帶頭喊漲，但對鴻海影響不大，因為有長期合作關係，價格不會有這麼大的漲幅。

法人問及主要客戶下半年新機驗證是否受疫情影響，劉揚偉指出，集團很多客戶新產品研發，技術已成熟，鴻海驗證能力沒有問題，客戶新品驗證沒有太大影響。

法人問及產能布局，劉揚偉指出，疫情發生很快，產能移轉需要花時間，現在疫情對鴻海集團產能移轉影響不大。不過在美中貿易戰和疫情之後，集團會更重視全球產能布局，目前全球布局以農曆春節前的規劃為主。中國大陸以外的海外產能目標朝向3成比重前進。

法人預估，鴻海今年第1季業績可能跌破新台幣兆元大關，較去年第4季下滑約42%左右，今年全年業績可能微幅成長1%到3%區間。（編輯：鄭雪文）1090303