疫情重挫油價 台塑化：5月經營壓力最大

（中央社記者潘羿菁台北19日電）疫情影響，國際油價再度重挫，台塑化目前第2套常壓蒸餾塔（CDU）歲修，讓整體煉量低於9成，等於是技術性減產，有望暫時度過壓力，不過台塑化坦言，歲修結束煉量提升，預期5月壓力最大。

武漢肺炎疫情蔓延至歐美地區，各國因應疫情延燒啟動邊境管制，市場預期原油需求將銳減，倫敦布倫特原油價格大跌3.85美元，跌幅13.4%，收在每桶24.88美元，創2003年5月以來新低，衍生出20美元關卡保衛戰。

隨即傳出，產油國之一的俄羅斯鬆口油價應該高一點，不過台塑化認為，當前最大問題在於基本面消失；受到疫情影響，大家信心低迷不願出門消費，加上航空公司減班、禁航等等，對油價都是不利消息，即使現在沙烏地阿拉伯願意坐下來與俄羅斯討論減產事宜，或許能讓油價稍微反彈，但也很難支撐。

目前亞洲各煉油廠採取減產措施，讓原油待在庫存裡頭，一來是目前成品油價差不好，二來判斷油價略有超跌現象，期盼撐過這段日子等待油價反彈庫存利益回沖。

台塑化3月安排第2套CDU歲修，讓整體煉量低於90%，處於技術性減產，少買原油稍微止血，不過台塑化強調，合約客戶與內需占公司銷售比重約60%至70%，目前內需油品穩定獲利，至於外銷市場，截至目前3月外銷成品油月均利差每桶7美元以上，還有些微獲利，因此第1套與第3套CDU仍會維持100%稼動率。

不過台塑化已經預期疫情愈演愈烈，估計4月成品油月均價恐下跌，外銷油品利益將進一步被壓縮到幾乎是虧損邊緣，同時，第2套CDU將歲修結束，將會逐步提升煉量，台塑化壓力恐劇增，台塑化坦言，5月3套CDU將處於滿載階段，若屆時油價還是這麼低，基本面又不起色的話，經營挑戰相當大。（編輯：張均懋）1090319