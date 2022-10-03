更多編輯台推薦新聞：
確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因
生活

確診者出現焦慮長新冠 陽明交大北市聯醫找到關鍵基因

葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠
運動

葉宏蔚李佳馨擊退頭號種子 加拿大羽賽混雙奪冠

印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重
國際

印尼足球賽暴動踩踏125死180傷 全球近60年最慘重

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
鄭州爛尾樓復工大限將至 分析：資金不足等問題多 難達標
首頁 / 產經

壽險淨值危機 黃天牧：金管會監理調整非粉飾太平

2022/10/3 20:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北3日電）股債市波動劇烈，壽險業淨值再探低，金管會主委黃天牧今天強調，維持金融市場穩定及保戶權益是金管會首要任務，金管會監理調整措施並非粉飾太平，而是變局下金管會應盡的責任。

黃天牧率所屬機關首長今天赴立法院財政委員會進行業務報告，並針對「升息對台灣金融機構影響及因應」進行專題報告並備質詢。美國升息未歇，壽險業9月底自結淨值再探低點，引起立委關注。

黃天牧答詢表示，壽險業淨值下探，主要由2大原因導致，第一，IFRS 9開帳時，壽險公司選擇會計政策，固定收益債券是放在AC（攤銷後成本）或OCI（其他綜合損益）項下，會決定該家公司在升息後可能的影響，「這是業者當初自己的選擇」。

黃天牧也坦言，很多保險業者當年在開帳選擇會計政策時，沒有足夠眼光看待。

其次，台灣2026年才會接軌IFRS 17，現行會計制度下，壽險業負債面尚未以公允價值衡量，資產及負債面反映升息影響並不一致。

黃天牧強調，以上2大因素造成壽險業今年淨值下跌，和壽險業本身體質沒關係，是升息加上會計政策表達的關係，金管會才會因此進行監理調整。

金管會日前已決議祭出監理調整措施，待壽險業明年3月出具今年年報時，會檢視今年底壽險業淨值數據，並檢視公司實質清償能力受影響程度、淨值下滑原因等，綜合評估監理因應措施，不一定會強制增資。

黃天牧表示，保險業淨值比要符合3%是法規明定，不可能調整，不過解讀業者財業務改善計畫，是金管會可作裁量的範圍。

針對壽險業者近日再提議，盼能以會計公報「經營模式改變」為由，啟動資產重新分類，緩解淨值危機，黃天牧表示，若在會計公報精神允許下做調整，金管會尊重。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃天牧強調，從2008年走到現在，維持金融市場穩定及保障保戶權益是金管會首要任務、也是最大政策目標，金管會監理措施並非粉飾太平，而是針對變局下金管會該盡的責任，金管會要穩定整體保險及金融市場，讓保戶、投資人及存款戶放心。

黃天牧說，增資當然是保險公司責任，不過此刻必須認清，美國鷹式升息才是造成情況變化的主因，這是重大經濟金融情勢變化，任何國家都會受到影響，不能用一般監理看待這問題。（編輯：林興盟）1111003

黃天牧
9月股債動盪 7家壽險業淨值比低於3%、南山人壽負值 黃天牧：金管會並未限空 非必要不用最極端措施
1111003
邊境10/13開放 華航攜手銀行推85折
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族