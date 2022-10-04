外資買超元大滬深300正2 調節元大台灣50反1
2022/10/4 18:31
（中央社記者賴言曦台北4日電）台股今天上漲276.04點，收在13576.52點，外資及陸資買超新台幣61.73億元，其中以敲進約2.2萬張元大滬深300正2居冠，並調節最多元大台灣50反1。
美股3日回神，激勵台股今天站上13500點整數關卡，漲幅2.08%，成交值1812.94億元。三大法人合計買超109.61億元，自營商買超34.29億元，投信買超13.59億元，外資及陸資買超61.73億元。
觀察外資今天買超前10名個股，以敲進約2.2萬張元大滬深300正2居冠，其次為約1.8萬張聯電，接著是約1.4萬張中信金；其餘依序為華新、台企銀、金寶、中鋼、兆豐金、國泰金、國泰永續高股息。
外資賣超前10名個股中，以調節約1.3萬張元大台灣50反1居冠，其次是賣超約1.2萬張陽明，接著是9478張台泥；其他依序為玉山金、長榮、元大高股息、期元大S&P原油反1、富邦越南、台新金、基泰。
投信今天則敲進最多聯電，買超2148張，其次是南亞科，敲進1442張。投信賣超方面，調節最多張長榮航，賣超9402張，其次是光罩，調節3064張。（編輯：林興盟）1111004
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