解封出國潮 飛航通訊安全過年不打烊

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（中央社記者蘇思云台北24日電）邊境大解封，機場航班也密集出航，其中飛航通訊安全持續由NCC確保。NCC表示，如果真的發生訊號干擾，也會當起偵探，透過數學計算模型來回比對，揪出可能的訊號干擾源，確保飛航通訊無虞。

隨著疫情暫緩，各國迎來解封出國潮，台灣機場出境航班也湧現人潮，每回飛機起降時，就需要飛機駕駛跟機場地面站的航管人員密切聯繫，確保飛機順利起飛與降落，但如果電波頻率受到干擾，就可能影響飛航安全。

春節期間航空公司增開航班，此時飛航無線電通訊更顯重要，NCC北區、中區、南區監理處也有人隨時待命，受理頻率干擾申訴。

國家通訊傳播委員會（NCC）官員接受中央社受訪時說明，內部主要對口是跟民航局在各機場通訊台的值班人員，「用頻率的人最清楚有沒有被干擾」，如果機師或機場航管人員發現頻道聲音怪怪的，像是背景出現沙沙的聲音，甚至出現人聲、節目內容等，若嚴重影響到通訊，通訊台就可能透過專線或傳真通報NCC。

干擾聲音百百款，要如何揪出可能來源，NCC形容，找干擾訊號的過程有時候就像偵探解謎，通常是由被干擾方通報，描述可能的干擾聲音，內部人員會透過數學演算方式，去比對地點附近可能接收到的廣播電台頻率，接著再用接收設備進一步比對。

NCC解釋，如果發現確實跟某個時段廣播內容類似，找尋方向就比較有眉目，下一步會請NCC另一個單位去跟廣播業者聯繫，「通常設備比較老舊時，可能發生類似狀況」，廣播業者調整設備後，再請機場塔台人員持續觀察，確定之後幾天沒有干擾，調查過程才算告一段落。

有沒有碰過遲遲沒找出干擾源的情況，NCC表示，過往經驗只要是地面發射的訊號，多數都可在一兩天內找到干擾源，比較麻煩的是偶爾才出現的雜訊。他以兩人對話比喻，可能旁邊有背景雜音，但如果雜音只是偶爾出現一下隨即又消失，自然也很難找到源頭。

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另外，飛機在天空中可能接收到的干擾源會更多樣，NCC表示，通常要先經過一輪篩選，縮小範圍，才能加快訊號排除，「有時候確實像大海撈針」；如果持續性的訊號一直無法找到來源，也可能請飛航人員先切換到備用頻道，並同時出動人員處理因應。

由於NCC前幾年強力掃蕩地下電台，NCC表示，現在廣播業者設備都經過一定審驗程序，近期電台頻率干擾飛航頻道的狀況明顯比以前來得少很多，不過，還是得時時做好準備因應。（編輯：潘羿菁）1120124