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首頁 / 證券

泰鼎-KY去年每股賺4.6元 營運拚今年下半年回溫

2023/2/28 17:59
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（中央社記者江明晏台北28日電）受客戶調整庫存影響，泰鼎-KY民國111年度歸屬母公司業主的本期淨利約為新台幣8.74億元，年減36.5%，每股稅後盈餘4.6元；雖低於前兩年水準，但仍高於2019年的表現，預期今年下半年營運回溫。

泰鼎-KY今天舉行董事會，通過111年度營業報告書及財務報表，全年合併營收約為新台幣149.06億元，年增0.7%，營業毛利約為28.29億元，年減9.3%，營業淨利約為10.11億元，年減31.5%，歸屬於母公司業主的本期淨利約為8.74億元，年減36.5%，每股稅後盈餘4.6元。低於2020年、2021年的6.31元、7.25元，但高於2019年的4.46元。

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觀察去年第4季財報，泰鼎-KY合併營收約為35.91億元，年減19.1%，營業毛利約為5.4億元，年減45.8%，營業淨利約為0.89億元，年減84 %，歸屬於母公司業主本期淨利約4163萬元，年減92.4%，單季每股稅後盈餘0.22元。

泰鼎主要4大產品線為Home、通訊、車用、PC，展望2023年，泰鼎-KY表示，考量上半年為傳統淡季、市場還在持續調整庫存，預期客戶拉貨仍會保持謹慎，但下半年隨庫存水位已低，且也有新產品將推出，第3季起營運可望回溫。（編輯：林克倫）1120228

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